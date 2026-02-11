¡Atención automovilistas! Desde marzo las patentes en Provincia se pagarán todos los meses

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) confirmó que el Impuesto a los Automotores comenzará a liquidarse de manera mensual y dejará atrás el esquema bimestral que regía hasta ahora en la provincia.

A partir de marzo, los contribuyentes recibirán 10 facturas hasta diciembre, lo que implica que el tributo se abonará en 10 cuotas, aunque desde el organismo aclararon que el monto total anual no se modifica.

¿Por qué el cambio?

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la medida busca que las familias bonaerenses “puedan planificarse mejor financieramente”, ya que el nuevo esquema “alivia el problema” que significaba afrontar una boleta correspondiente a dos meses juntos.

Según detalló el funcionario, la decisión pudo implementarse ahora gracias a la modernización del sistema tecnológico del organismo, que antes no permitía esta modalidad. Además, adelantó que el objetivo es aplicar un esquema similar al Impuesto Inmobiliario.

Patentes: ¿serán más caras o más baratas en 2026?

Girard aseguró que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos van a pagar nominalmente menos que el año pasado”.

El titular de ARBA recordó que en 2025 el Impuesto Automotor tuvo un fuerte aumento debido a que la Legislatura no aprobó la Ley Impositiva, lo que generó un desfasaje entre las valuaciones fiscales de los vehículos y las alícuotas aplicadas.

“Fue uno de los problemas de no haber tenido la ley”, señaló. Este año, en cambio, se logró la aprobación del proyecto enviado por el Gobernador y, según afirmó, eso permitirá que la mayoría de los contribuyentes pague menos que en 2025.

La excepción serán los vehículos de alta valuación, que podrían registrar incrementos.