¿Cómo pagar menos patente en provincia de Buenos Aires?: Descuentos vigentes y claves para ahorrar

Mantener un vehículo en Argentina representa un gasto fijo mensual considerable. Sin embargo, para este periodo fiscal 2026, las agencias de recaudación provinciales han lanzado una serie de beneficios y bonificaciones que permiten reducir significativamente el costo del Impuesto Automotor. En Provincia de Buenos Aires, existen estrategias específicas para que el impacto en tu bolsillo sea menor.

Los descuentos clave en la Provincia de Buenos Aires (ARBA)

Para el año 2026, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha implementado un esquema que premia la responsabilidad fiscal y la digitalización de los pagos.

Pago Anual Anticipado

Quienes decidan cancelar la totalidad del impuesto automotor de 2026 en un solo pago antes del vencimiento de la primera cuota (previsto para marzo) podrán acceder a un descuento del 15%. Es fundamental no registrar deudas de años anteriores para calificar a este beneficio.

Bonificación por Buen Cumplimiento

Si preferís el pago en cuotas, ARBA mantiene una bonificación del 10% por buen cumplimiento. Los requisitos para obtenerlo son:

No tener deudas de años previos.

Abonar cada cuota antes de su fecha de vencimiento.

Este descuento se aplica automáticamente, sin importar si el pago es en efectivo o medios electrónicos.

Suscripción a Boleta por Mail y Débito Automático

Al adherirte al sistema de boleta por correo electrónico y al débito automático (en cuenta bancaria o tarjeta de crédito), podés sumar beneficios adicionales que, en conjunto con el buen cumplimiento, alcanzan el tope de bonificación permitido por ley.

Quiénes dejan de pagar patente en 2026: Exenciones por antigüedad

En 2026, entran en vigencia nuevas exenciones por la antigüedad de los vehículos.

Vehículos Municipalizados

En la mayoría de las provincias, cuando un auto cumple 10 o 20 años (según la jurisdicción), pasa de la órbita provincial a la municipal. En este traspaso, muchos municipios ofrecen tasas menores o incluso la exención total si el vehículo supera los 25 años de antigüedad. Para 2026, los modelos fabricados en el año 2000 o anteriores quedan, por regla general, exentos del pago de patente en gran parte del país.

Claves para no perder los beneficios

Para aprovechar estos descuentos, es vital seguir estos pasos antes de marzo de 2026: