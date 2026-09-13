Paro docente en la UNLP: cuándo se suspenden las clases y qué reclaman los profesores

Por Denisse Helman
Paro docente en la unlp: cuándo se suspenden las clases y qué reclaman los profesores

Si tenés que cursar o rendir en los próximos días, tené en cuenta esta fecha: la actividad académica se verá interrumpida nuevamente debido a una huelga total de 24 horas confirmada por el gremio docente.

A continuación, te detallamos la fecha exacta del reclamo, las medidas de fuerza contempladas a futuro y los motivos principales de la protesta.

Fecha confirmada para la huelga de 24 horas

La Asociación de Docentes de la UNLP (Adulp) resolvió en asamblea realizar un paro de 24 horas el próximo jueves 17.

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La medida afectará el dictado de clases y las actividades habituales en el marco del conflicto salarial y presupuestario del sector.

La protesta coincidirá con una movilización formal hacia el Palacio Pizzurno, donde se llevará a cabo una nueva reunión paritaria.

Posibilidad de un paro extendido de 48 horas

Además del cese de actividades del jueves 17, el gremio local acordó elevar una propuesta a la central nacional Conadu y al Frente Gremial.

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Plantean convocar a un paro de 48 horas en caso de que el Gobierno mantenga una oferta salarial considerada insuficiente.

El plan de acción busca coordinar medidas de fuerza de forma simultánea con más de un medio centenar de universidades públicas de todo el país.

Los reclamos centrales: salarios, ley de financiamiento y presupuesto

El reclamo de los docentes universitarios exige respuestas concretas en tres ejes principales para el funcionamiento del sector.

  • Recomposición de salarios: Recuperación urgente del poder adquisitivo del personal docente.
  • Ley de Financiamiento Universitario: Exigencia para la aplicación efectiva de la normativa.
  • Presupuesto educativo: Incremento de partidas destinadas a las universidades, la ciencia y la tecnología.

Convocatoria a una nueva Marcha Federal y posicionamiento gremial

Durante la misma asamblea se ratificó el acompañamiento a la Quinta Marcha Federal, la cual quedó agendada para principios de octubre.

A su vez, los trabajadores rechazaron los dichos del presidente Javier Milei sobre “terroristas” disfrazados de estudiantes e investigadores.

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Finalmente, se aprobó la conformación de una comisión especial para monitorear la situación de un conflicto desatado en una cátedra de la Facultad de Arquitectura.

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