Asignaciones familiares: el dato clave que define cuánto vas a cobrar por la suaf en junio con el último aumento

La Anses puso en marcha el nuevo esquema de cobros para las Asignaciones Familiares (SUAF) que rige durante todo el mes de junio de 2026. El incremento, fijado en un 2,58% por la fórmula de movilidad vigente, modifica directamente las categorías de cobro para los empleados en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de la seguridad social.

A continuación, te presentamos el desglose neto de lo que vas a percibir en tu cuenta bancaria según los ingresos de tu hogar y las condiciones que debés cumplir para no perder el beneficio.

Montos oficiales de SUAF por hijo para junio

El dinero que deposita el organismo previsional se asigna de manera escalonada, otorgando un mayor beneficio a los hogares con menores ingresos declarados (IGF):

Rango 1 (Ingresos de hasta $1.122.074): Las familias ubicadas en este primer escalón percibirán $72.474 netos por cada menor de edad.

Las familias ubicadas en este primer escalón percibirán netos por cada menor de edad. Rango 2 (Ingresos entre $1.122.074,01 y $1.645.630): Para este sector de trabajadores, el valor mensual por hijo quedó establecido en $48.888 .

Para este sector de trabajadores, el valor mensual por hijo quedó establecido en . Rango 3 (Ingresos entre $1.645.630,01 y $1.899.934): En este segmento intermedio de la escala, el monto de la asignación será de $29.570 .

En este segmento intermedio de la escala, el monto de la asignación será de . Rango 4 (Ingresos entre $1.899.934,01 y $5.941.936): Quienes registren los sueldos más altos del tope permitido cobrarán una suma de $15.257 por hijo.

Los topes individuales y grupales que vigila el sistema

Para que el depósito se active de forma legal en tu cuenta, Anses cruza los datos de ingresos de ambos progenitores bajo reglas muy estrictas:

Techo del Grupo Familiar: La suma de los ingresos brutos de todo el hogar no puede superar los $5.941.936 mensuales.

La suma de los ingresos brutos de todo el hogar no puede superar los mensuales. Límite por integrante: De forma individual, ninguno de los dos padres puede cobrar más de $2.970.968 brutos por mes.

De forma individual, ninguno de los dos padres puede cobrar más de brutos por mes. Cláusula de exclusión: Si uno solo de los integrantes de la pareja supera ese límite individual, el beneficio por hijo se da de baja automáticamente para todo el grupo familiar, sin importar que la suma de ambos esté por debajo del tope colectivo.

Adicionales especiales y escalas para Monotributistas

El cuadro de liquidación general contempla montos específicos para situaciones particulares y para quienes forman parte del régimen simplificado: