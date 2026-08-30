Arca prorrogó ganancias hasta el 22 de septiembre, pero hay un pago que no cambió: a quiénes alcanza

Una nueva prórroga de ARCA modificó el calendario de Ganancias cuando muchos contribuyentes ya se preparaban para cumplir con el vencimiento. La fecha para presentar la declaración jurada del período fiscal 2025 pasó al 22 de septiembre de 2026.

Pero hay una diferencia clave que puede generar confusión: la extensión alcanza a la presentación y no trasladó el vencimiento para pagar el saldo de Ganancias 2025.

Qué cambió ARCA y qué fecha quedó en septiembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó la modificación mediante la Resolución General 5890/2026.

Hasta ahora, la presentación de Ganancias estaba prevista para el 27 de agosto. Con el cambio, los contribuyentes recibieron casi cuatro semanas adicionales y podrán cumplir hasta el martes 22 de septiembre.

Obligación Fecha Presentación de Ganancias 2025 22 de septiembre de 2026 Pago del saldo de Ganancias 2025 27 de julio de 2026 Ganancias: primer anticipo 2026 24 de septiembre de 2026 Bienes Personales 2025 27 de julio de 2026

Este desdoblamiento es el punto más importante para quien todavía tenga obligaciones pendientes. El 22 de septiembre no funciona como un nuevo vencimiento general para pagar Ganancias 2025.

Quiénes tienen tiempo hasta el 22 de septiembre

La medida comprende a personas humanas y sucesiones indivisas obligadas a presentar la declaración jurada del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

ARCA aclaró que el plazo alcanza tanto a contribuyentes del régimen general como a quienes utilizan el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

El organismo explicó en su comunicación oficial sobre la nueva prórroga que la modificación respondió a pedidos planteados en el diálogo con entidades profesionales de ciencias económicas.

El pago de julio no volvió a abrirse

Acá aparece la situación que merece mayor atención. La resolución establece como nueva fecha de presentación el 22 de septiembre, pero mantiene el 27 de julio como vencimiento del pago del saldo resultante.

Por lo tanto, un contribuyente que debía ingresar dinero por Ganancias y no lo hizo en julio no debería interpretar la prórroga como una extensión automática de ese pago hasta septiembre.

La presentación y el ingreso del saldo quedaron deliberadamente separados en el calendario. Ante una deuda vencida, corresponderá revisar la situación particular, intereses y formas de regularización disponibles en ARCA.

También cambió el primer anticipo de Ganancias 2026

La Resolución 5890 introdujo otra fecha importante: el primer anticipo del período fiscal 2026, que había sido programado inicialmente para agosto y luego distribuido durante septiembre según terminación de CUIT, finalmente podrá ingresarse hasta el 24 de septiembre.

Ese vencimiento ocurre apenas dos días después de la fecha límite para presentar Ganancias 2025.

La relación entre ambos trámites no es casual. Los anticipos se calculan tomando como base el impuesto determinado en el período anterior, de modo que la presentación de 2025 influye sobre las obligaciones correspondientes al año fiscal siguiente.

Ganancias y Bienes Personales no quedaron con el mismo calendario

Otro error posible es asumir que la modificación también alcanzó a Bienes Personales. No fue así.

La nueva resolución mantuvo el 27 de julio de 2026 como fecha correspondiente a la declaración jurada y al pago de Bienes Personales 2025. El traslado al 22 de septiembre es específico para la presentación de Ganancias.

Por eso, antes de ingresar al portal de ARCA conviene identificar qué obligación se está consultando y no guiarse solamente por la nueva fecha difundida.

Septiembre también trae otras obligaciones de ARCA

El comienzo del mes coincide con la continuidad de las nuevas escalas para pequeños contribuyentes. En esta guía se puede consultar cuánto se paga de Monotributo en septiembre y cuáles son los nuevos topes de facturación.

Para Ganancias, en cambio, las dos fechas que ahora conviene guardar son 22 y 24 de septiembre: la primera para presentar la declaración jurada 2025 y la segunda para el primer anticipo del período 2026. El vencimiento del saldo de 2025 no fue trasladado junto con ellas.