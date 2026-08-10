Google eliminó la sincronización automática entre drive y google fotos desde el 10 de agosto: qué pasa con tus imágenes

Si notaste que las imágenes que guardás en las carpetas de tu computadora ya no aparecen automáticamente en la galería de tu celular, no es un error de tu cuenta.

Google dio de baja la sincronización automática de fotos entre Drive para escritorio y Google Fotos, obligando a millones de usuarios a cambiar la forma de hacer sus copias de seguridad.

Cómo funciona la interrupción del respaldo automático entre plataformas

Hasta la fecha del cambio, los usuarios podían vincular carpetas del ordenador para que los archivos se subieran en paralelo a ambos servicios.

A partir de este ajuste, las imágenes que guardes en la PC solo se almacenarán como archivos comunes en Google Drive y no se enviarán de forma directa a la plataforma de fotos. Esto significa que perderán el orden por fecha, lugar y el reconocimiento facial inteligente.

Qué ocurre con las fotos que ya tenías guardadas en la nube

Una de las principales preocupaciones de los usuarios es si este corte de sincronización implica la pérdida de material guardado previamente.

Las imágenes subidas antes del 10 de agosto de 2026 no se borrarán ni se perderán, ya que permanecerán a salvo en la nube de Google Drive. Sin embargo, no se actualizarán en la app de Fotos ni contarán con el buscador avanzado del sistema.

El método manual para subir imágenes desde la computadora

Para seguir reuniendo tus fotografías en la galería de Google Fotos desde una PC, ahora deberás realizar el proceso manualmente.

Tendrás que ingresar a la web oficial photos.google.com, hacer clic en el botón de carga y seleccionar las carpetas de tu equipo. Tené en cuenta un dato clave: el respaldo solo funciona mientras mantengas la pestaña del navegador abierta; si la cerrás, la carga se interrumpe.

A quiénes afecta esta medida y la alternativa para usuarios de Mac y celulares

El impacto de esta actualización no alcanza por igual a todos los usuarios del ecosistema de la compañía.

Si solo utilizás Google Fotos en el celular, el servicio seguirá funcionando con normalidad. Por su parte, los usuarios de computadoras Mac deberán hacer la copia directamente desde la app móvil en iPhone o iPad, ya que la biblioteca de Apple Photos no es compatible con el respaldo desde el navegador web.