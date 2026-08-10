Anses confirmó el calendario de cobro de la auh en agosto 2026: fechas por dni, aumento del 1,89% y montos finales

Si querés saber exacto qué día tenés acreditado el dinero de tu asignación y cuánto vas a cobrar este mes con la actualización aplicada, ANSES ya oficializó el cronograma completo.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) llega este mes con un aumento del 1,89% y el cobro se realiza según la terminación del documento.

Calendario oficial de cobro de la AUH según la terminación de DNI

Las fechas de liquidación para la AUH y Asignación Familiar por Hijo en agosto se distribuyen de la siguiente manera:

DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto

lunes 10 de agosto DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto

martes 11 de agosto DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto

miércoles 12 de agosto DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto

jueves 13 de agosto DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto

viernes 14 de agosto DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto

martes 18 de agosto DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto

miércoles 19 de agosto DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto

jueves 20 de agosto DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto

viernes 21 de agosto DNI finalizados en 9: sábado 22 de agosto

Montos confirmados para la AUH y la Asignación por Embarazo

Con la actualización del 1,89% en base a la inflación de junio, los valores fijados para la prestación son los siguientes:

AUH tradicional: $120.675,30 por hijo.

por hijo. AUH por Discapacidad: $392.935,68 por hijo.

por hijo. Asignación por Embarazo: $120.675,30.

Recordá que de estos valores, se liquida mensualmente el 80% y el 20% restante queda retenido hasta presentar la Libreta de salud y educación.

Quiénes tienen derecho a cobrar la prestación

La medida alcanza a madres, padres o tutores a cargo de menores de 18 años que se encuentren en las siguientes situaciones laborales:

Personas desocupadas .

. Trabajadores no registrados o sin aportes .

. Personal de casas particulares .

. Monotributistas sociales.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES

Para liberar el acumulado por el 20% retenido, debés realizar el trámite 100% digital: