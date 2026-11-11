ANSES: cuánto cobra la PUAM en noviembre y por qué difiere de la jubilación mínima

El comienzo de noviembre volvió a poner la atención sobre los depósitos de la seguridad social. Entre los titulares que esperan la acreditación de sus haberes hay un grupo para el que la comparación con la jubilación mínima suele generar dudas: las personas que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La prestación tiene una regla de cálculo diferente de la jubilación ordinaria. Por eso, cuando se anuncia un porcentaje de movilidad, el importe final no es idéntico para todos los beneficiarios y conviene distinguir el haber establecido por la normativa de cualquier adicional que pueda corresponder.

Para este mes, ANSES fijó oficialmente los valores mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial a fines de octubre. El dato permite saber qué cifra corresponde a la PUAM y cómo verificar el pago individual sin depender de cadenas de mensajes o simulaciones de recibos.

Cuánto corresponde a la PUAM en noviembre de 2026

La Resolución 304/2026 de ANSES, publicada el 28 de octubre, estableció que la PUAM es de $355.326,77 en noviembre de 2026. La norma también fijó la jubilación mínima garantizada en $444.158,46 y la máxima en $2.988.765,82.

Los importes responden a una movilidad mensual del 1,93%, calculada con la variación del índice de precios de septiembre. Se trata de los haberes previsionales de referencia: la resolución no debe interpretarse, por sí sola, como confirmación de un bono extraordinario adicional para cada beneficiario.

La relación entre ambos valores explica la diferencia: la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, de acuerdo con el régimen legal. Esto significa que no corresponde sumar automáticamente la mínima completa al haber de la PUAM ni presentar las dos cifras como pagos acumulables.

Qué es la PUAM y por qué no equivale a una jubilación mínima

La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una prestación destinada a personas de 65 años o más que cumplen las condiciones previstas por la legislación y no reúnen, entre otros supuestos, los requisitos para una jubilación contributiva. Su existencia permite acceder a una cobertura previsional sin que el cálculo se haga como el de una jubilación obtenida mediante aportes.

Esta diferencia es importante para quienes comparan los depósitos de dos personas de la misma edad. El monto de una jubilación contributiva puede depender de los antecedentes laborales y de las reglas de determinación del haber; la PUAM, en cambio, tiene como referencia el porcentaje legal de la mínima.

También conviene separar esta prestación de las pensiones no contributivas por otras causales. Que ambas incluyan la palabra “pensión” no significa que compartan exactamente los mismos requisitos, importes o calendarios de acreditación.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Para evitar errores con los días de acreditación, la vía más segura es consultar los canales de ANSES. La fecha puede variar según la prestación y la terminación del documento, mientras que la cuenta o medio de pago se informa para cada titular.

Desde el calendario oficial de pagos se puede buscar la prestación y verificar la fecha que corresponde. En mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, la sección Cobros → Consultar fecha y lugar de cobro permite revisar el dato personal.

La consulta es gratuita y no exige intermediarios. Si alguien recibe un mensaje con una supuesta modificación del depósito, resulta prudente comprobarlo desde el sitio oficial antes de entregar datos personales o bancarios.

Qué revisar cuando el importe depositado parece distinto

El primer paso es identificar qué prestación figura en la liquidación y distinguir el haber mensual de otros conceptos que eventualmente puedan aparecer. La resolución citada establece valores generales, pero el comprobante individual es el documento que permite verificar qué se liquidó efectivamente.

También hay que tener cuidado con publicaciones que mezclan importes de distintos meses, suman beneficios incompatibles o presentan como definitivo un refuerzo que todavía no fue corroborado en una disposición oficial. Un cálculo correcto debe partir de la norma vigente y, cuando corresponda, de la documentación particular del beneficiario.

Para los titulares bonaerenses, la consulta es igual que en el resto del país: la PUAM es una prestación nacional administrada por ANSES y no debe confundirse con los haberes de jubilados provinciales del IPS. Son sistemas distintos, con reglas y liquidaciones propias.

La referencia central para noviembre queda así definida: $355.326,77 de PUAM, frente a $444.158,46 de haber mínimo jubilatorio. Antes de tomar decisiones sobre el dinero disponible, cada titular debe revisar su fecha y su liquidación en los canales oficiales.