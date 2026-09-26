Becas progresar: abren los reclamos para los rechazados ¿cuál es la fecha límite para hacer el trámite?

Si te inscribiste en la segunda convocatoria y tuviste inconvenientes con tus datos, se abrió una ventana clave para corregir la información y no perder la ayuda económica.

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, habilitó una instancia extraordinaria de reclamo para quienes fueron dados de baja por inconsistencias en la declaración jurada académica.

Fechas límite para presentar el reclamo por internet

El período para realizar el reclamo formal comenzó este viernes 25 de septiembre y se mantendrá habilitado hasta el 9 de octubre de 2026.

Esta instancia busca corregir errores en el historial de materias o estado académico declarado durante la inscripción.

Si dejás pasar esta ventana de tiempo sin actualizar los datos, la postulación quedará rechazada de forma definitiva para lo que resta del año.

Requisito indispensable: el rol que cumple tu colegio o universidad

La modificación que realice el estudiante en el sistema es únicamente la primera parte del trámite.

Una vez guardados los cambios, la institución educativa deberá certificar y validar formalmente los datos ingresados ante la plataforma.

Sin la posterior confirmación de la escuela, instituto o universidad, el reclamo no se dará por finalizado.

Paso a paso: cómo hacer la corrección en la plataforma

El botón de reclamo estará disponible exclusivamente para los postulantes rechazados y no para quienes aún tienen el trámite en estado de evaluación.

Ingresar a la plataforma de Becas Progresar con el usuario y clave de Mi Argentina .

. Modificar la declaración jurada académica con la información correcta y guardar los cambios.

con la información correcta y guardar los cambios. Revisar minuciosamente los datos antes de enviar, ya que no se podrán realizar modificaciones posteriores .

. Consultar periódicamente la solapa de mensajes en el portal para verificar la respuesta del sistema.

Inscripciones abiertas para Progresar Trabajo y cierre de otras líneas

Mientras se resuelven los reclamos de la segunda convocatoria, la línea Progresar Trabajo mantendrá su inscripción abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.

Esta modalidad está dirigida a estudiantes regulares de cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

En tanto, las líneas Progresar Obligatorio (cerró el 4 de septiembre) así como Progresar Superior y Enfermería (finalizaron el 11 de septiembre) ya no aceptan nuevos postulantes.