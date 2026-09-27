Anses actualizó la prestación por desempleo: cuáles son los nuevos montos de octubre y cómo pedirla

Si atravesás la pérdida de tu empleo en relación de dependencia, existe una cobertura económica que te permite percibir un ingreso mensual mientras buscás un nuevo trabajo. ANSES actualizó las escalas del beneficio y podés iniciar la gestión de forma gratuita desde tu casa o de manera presencial.

Montos confirmados para septiembre y aumento fijado para octubre

El haber mensual equivale inicialmente al 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses, sujeto a topes mínimos y máximos.

Durante el mes de septiembre, los montos vigentes parten de un piso de $191.800 y alcanzan un tope de $383.800.

Con el ajuste del Salario Mínimo, a partir del 1° de octubre los valores suben a $195.600 como mínimo y $391.200 como máximo.

Requisitos y cantidad de cuotas a percibir

La prestación está dirigida a empleados despedidos sin justa causa o por finalización de contrato bajo la Ley de Contrato de Trabajo.

Para trabajadores permanentes, se exige acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años previos al cese laboral.

El cobro se extiende entre 2 y 12 cuotas mensuales, sumando 6 meses adicionales para personas que tengan o cumplan 45 años durante el período.

Paso a paso para iniciar el trámite por internet

La solicitud online se realiza desde la plataforma oficial del organismo ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Entrar a la sección de Atención Virtual y seleccionar la opción Prestación por Desempleo.

y seleccionar la opción Prestación por Desempleo. Cargar y adjuntar la documentación que certifique el despido (telegrama, carta documento o nota firmada).

Guardar la presentación y hacer el seguimiento periódico para verificar si se solicita información adicional.

Plazos clave y modalidad presencial

El trámite no tiene un cierre general a fin de mes; el plazo se cuenta de forma individual desde la fecha de desvinculación laboral.

Realizar la presentación fuera de término puede generar descuentos en la cantidad de cuotas a cobrar, por lo que se recomienda gestionarlo de inmediato.

Quienes prefieran la modalidad presencial pueden solicitar un turno previo en la web de ANSES para concurrir a la oficina con DNI y telegrama.