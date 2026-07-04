Anses confirmó los nuevos montos de julio: cuánto vas a tener depositado en tu cuenta con el aumento y el bono

Si sos jubilado o pensionado, seguro estás esperando saber el día exacto en que vas a tener tu plata depositada en el banco este mes.

La buena noticia es que ANSES confirmó un aumento y la continuidad del bono, pero tenés que prestar mucha atención porque el calendario sufrió modificaciones debido al próximo feriado nacional.

A continuación, te contamos de manera precisa cuánto vas a cobrar de bolsillo y los días exactos de pago según tu DNI para que no vayas al banco al pedo.

El nuevo monto de la mínima y el impacto del bono unificado

A través de la Resolución 186/2026, el organismo previsional oficializó un incremento del 2,15% para todas las prestaciones básicas.

Con este ajuste por movilidad, el haber mínimo garantizado pasa a ser de $411.989,33 durante este período.

A esta cifra se le suma el bono extraordinario previsional de $70.000, el cual fue regulado bajo el Decreto 532/2026.

De esta manera, al unificarse ambos conceptos de forma automática, ningún jubilado de la mínima percibirá menos de $481.989,33 de bolsillo.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $329.591,46, pero llegará a los $399.591,46 al sumar el refuerzo.

Fechas de cobro confirmadas para jubilaciones mínimas

Por culpa del fin de semana largo del Día de la Independencia (9 de julio) y la jornada puente dictada por el Gobierno, el cronograma debió readecuarse.

Las fechas oficiales de acreditación para quienes perciben el haber mínimo se distribuyen de la siguiente manera:

DNI finalizados en 0 y 1: Miércoles 8 de julio 2026.

Miércoles 8 de julio 2026. DNI finalizados en 2: Lunes 13 de julio 2026.

Lunes 13 de julio 2026. DNI finalizados en 3: Martes 14 de julio 2026.

Martes 14 de julio 2026. DNI finalizados en 4: Miércoles 15 de julio 2026.

Miércoles 15 de julio 2026. DNI finalizados en 5: Jueves 16 de julio 2026.

Jueves 16 de julio 2026. DNI finalizados en 6: Viernes 17 de julio 2026.

Viernes 17 de julio 2026. DNI finalizados en 7: Lunes 20 de julio 2026.

Lunes 20 de julio 2026. DNI finalizados en 8: Martes 21 de julio 2026.

Martes 21 de julio 2026. DNI finalizados en 9: Miércoles 22 de julio 2026.

Cronograma para haberes superiores al mínimo y tope del bono

Para aquellos beneficiarios que superan la jubilación mínima, los pagos se concentrarán directamente en la última semana del mes.

En este grupo, el organismo agrupa dos terminaciones de documento por día para agilizar los movimientos en los cajeros automáticos:

DNI finalizados en 0 y 1: Jueves 23 de julio 2026.

Jueves 23 de julio 2026. DNI finalizados en 2 y 3: Viernes 24 de julio 2026.

Viernes 24 de julio 2026. DNI finalizados en 4 y 5: Lunes 27 de julio 2026.

Lunes 27 de julio 2026. DNI finalizados en 6 y 7: Martes 28 de julio 2026.

Martes 28 de julio 2026. DNI finalizados en 8 y 9: Miércoles 29 de julio 2026.

Es fundamental aclarar que para estos casos el bono de $70.000 se paga de forma proporcional.

Esto significa que el Estado solo abonará la diferencia necesaria hasta alcanzar el techo consolidado de $481.989,33. Quienes cobren más que eso no reciben el plus.

Cómo ver tu recibo de sueldo digital desde el celular

Si querés revisar en detalle los descuentos de tu obra social y los conceptos liquidados, no hace falta que vayas a una oficina.

ANSES confirmó que las liquidaciones digitales estarán habilitadas en la plataforma a partir del miércoles 8 de julio 2026.

Para descargarlo, tenés que entrar a la aplicación móvil o a la web oficial de Mi ANSES usando tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez adentro, navegás hasta la sección “Trabajo” o “Mis Cobros”, donde vas a poder visualizar y guardar el comprobante unificado de tus haberes.