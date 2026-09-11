Anmat fue a inspeccionar un depósito de productos médicos y se llevó una sorpresa

Una inspección de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) terminó con un hallazgo poco habitual: el domicilio que una empresa tenía declarado como depósito de productos médicos funcionaba como una escuela de boxeo desde hacía aproximadamente seis meses.

El dato surgió durante un control relacionado con la renovación de certificados y derivó en una medida de alcance nacional. La decisión no se limita al inmueble: afecta a la empresa y a los productos que importaba.

La resolución se suma a otras alertas recientes del organismo. Días atrás también hubo controles sobre alimentos y productos de consumo, como ocurrió con un aceite que quedó bajo alerta de ANMAT por problemas de identificación y registro.

Qué encontró ANMAT durante la inspección

La firma involucrada es REHUE S.A., habilitada como importadora de productos médicos. Según informó oficialmente ANMAT, la empresa tenía domicilio legal en Las Heras, Mendoza, y había declarado un depósito en la calle Entre Ríos 331, en la Ciudad de Mendoza.

Cuando los inspectores fueron al lugar para evaluar la renovación del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y una ampliación de rubro, comprobaron que allí no funcionaba el depósito informado ante la autoridad sanitaria.

En cambio, el domicilio era utilizado como escuela de boxeo desde hacía alrededor de seis meses. Además, ANMAT señaló que no había un trámite iniciado para habilitar un nuevo depósito.

Qué decidió el organismo

Mediante la Disposición 5713/2026, ANMAT dio de baja el Certificado de Inscripción y Autorización de Funcionamiento de Empresa de REHUE S.A.

También canceló el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación N° 17/18 y dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los productos importados por la firma.

La información completa puede consultarse en el comunicado oficial de ANMAT.

Cómo saber si un producto está alcanzado

La resolución no se refiere a una única marca o presentación, sino a los productos importados por la empresa alcanzada. Por eso, para quien tenga un insumo médico y quiera verificar su procedencia, el dato relevante es revisar la información del importador que figura en el rótulo, envase o documentación del producto.

ANMAT dispone de bases públicas para consultar productos médicos registrados y empresas habilitadas. Si existe una duda sobre un producto determinado, también se puede realizar una consulta a través de los canales oficiales del organismo.

La medida no significa que todos los productos hayan presentado una falla puntual. El problema detectado fue de habilitación, trazabilidad y cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas para la importación, requisitos que permiten controlar de dónde proviene un producto y bajo qué condiciones se almacena y distribuye.

Ya había antecedentes con la misma firma

El caso no comenzó esta semana. En abril de 2026, ANMAT ya había adoptado medidas preventivas sobre actividades de distribución de REHUE S.A. después de comprobar irregularidades en los domicilios declarados.

La nueva disposición de septiembre avanza específicamente sobre su habilitación como importadora y sobre los productos importados por la empresa, además de iniciar un sumario sanitario por los presuntos incumplimientos detectados.

El detalle que convirtió el expediente en un caso especialmente llamativo fue el que encontraron los inspectores al llegar al domicilio declarado: en el lugar donde debía funcionar un depósito sanitario, las actividades que encontraron eran las de una escuela de boxeo.