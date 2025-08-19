ANMAT advierte sobre lote de tomate Marolio contaminado hallado en escuelas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva dirigida a consumidores y comerciantes por un lote específico de tomate triturado de la marca Marolio. La medida se tomó tras el hallazgo de un cuerpo extraño en el producto, ya distribuido en escuelas del municipio bonaerense de Rojas.

¿Qué se encontró en el tomate triturado?

La alerta se originó a partir de denuncias efectuadas por familias de la localidad, quienes comunicaron la presencia de elementos sospechosos en los envases. Análisis posteriores confirmaron que se trataba de microstomum sp, un tipo de parásito que era visible a simple vista y que en un principio fue confundido con gusanos.

El lote implicado es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027. Según fuentes oficiales, las unidades contaminadas ya habían sido entregadas a comedores escolares, lo que generó preocupación en la comunidad educativa y entre las autoridades sanitarias.

Acciones de las autoridades frente al hallazgo

El Instituto Nacional de Alimentos notificó a las autoridades de Mendoza, provincia donde se elabora el tomate triturado, y a las de Buenos Aires, donde se detectó el problema. El objetivo es coordinar acciones de control y avanzar en la trazabilidad del lote cuestionado.

La advertencia de ANMAT fue clara: hasta no esclarecer las causas, la prioridad es evitar que el producto llegue a las mesas de consumo.

Medidas urgentes recomendadas por ANMAT

El organismo nacional difundió una serie de pautas tanto para consumidores como para comerciantes:

A la población: se recomienda no consumir el producto del lote mencionado y comunicarse con la autoridad sanitaria local.

se recomienda no consumir el producto del lote mencionado y comunicarse con la autoridad sanitaria local. A los comercios: se solicita cesar la venta del lote afectado y contactar a sus proveedores para el retiro del stock.

Desde ANMAT subrayaron que estas medidas son preventivas, buscando resguardar la salud pública, mientras se investiga el origen de la contaminación. Esta no es la primera ocasión en que ANMAT lanza alertas por irregularidades en productos de consumo masivo. En este caso, la repercusión fue inmediata, especialmente dado que el producto fue entregado en comedores escolares, lo que plantea una preocupación adicional sobre la seguridad alimentaria en instituciones educativas.