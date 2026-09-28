Alertas por el servicio eléctrico: la multimillonaria inversión privada que busca cambiar los veranos en Argentina

Frente a la preocupación de cada año por la llegada de las altas temperaturas y las fallas en el servicio, la respuesta oficial ya está en marcha para intentar blindar el suministro eléctrico nacional.

Baterías de almacenamiento: el sistema clave para picos de consumo

Para mitigar los picos de demanda durante olas de calor, el Gobierno puso en marcha la instalación de sistemas de almacenamiento energético por baterías (BESS).

Con una inversión inicial de US$ 650 millones, las primeras unidades estarán operativas entre octubre y diciembre de 2026 para inyectar reserva inmediata en los momentos de mayor saturación de la red.

Licitación nacional para el interior del país

En paralelo, la Secretaría de Energía adjudicó obras por US$ 700 millones a cinco empresas privadas para incorporar más de 700 MW de capacidad de almacenamiento.

Este despliegue abarcará siete regiones estratégicas del país y su cronograma oficial contempla que la infraestructura esté plenamente completada en etapas durante 2027.

Ampliación del transporte eléctrico y obras de alta tensión

Para resolver de fondo los problemas de transmisión, se establecieron 16 proyectos prioritarios con una inversión proyectada de US$ 6.600 millones para licitación pública.

El plan contempla el tendido de más de 5.600 kilómetros de líneas de alta tensión, entre los que se destaca el proyecto AMBA I (cuya apertura de ofertas será el 9 de diciembre), además de dos líneas de 500 kV que conectarán Mendoza y Chubut con Buenos Aires.

Exigencia de autoabastecimiento para megaproyectos del RIGI

Las autoridades emitieron una resolución que obliga a los grandes proyectos industriales y mineros (especialmente los vinculados al RIGI) a garantizar y aportar su propia generación eléctrica.

La medida busca evitar que la demanda de estos grandes desarrollos sobrecargue el sistema y garantice que no se afecte el flujo destinado a usuarios residenciales, comerciales y PyMEs.