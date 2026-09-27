Régimen Penal Juvenil: cómo será el seguimiento de los adolescentes y qué rol tendrán los nuevos supervisores

Si tenés dudas sobre cómo se aplicará el seguimiento de los menores imputados bajo la nueva Ley 27.801, el Gobierno nacional definió las reglas operativas del sistema. A través de la Resolución 484/2026 del Ministerio de Justicia, se puso en marcha el programa oficial que regula el control de adolescentes y la asistencia a las víctimas.

Entrevistas semanales e informes mensuales para el seguimiento

El nuevo esquema establece un control personalizado mediante la creación de la figura del supervisor del Régimen Penal Juvenil.

Estos profesionales deberán mantener entrevistas semanales obligatorias con cada adolescente para evaluar su situación personal, familiar y de salud mental o adicciones.

Además, tendrán que presentar informes mensuales ante el tribunal sobre la evolución del caso, aunque no podrán modificar medidas judiciales ni aplicar sanciones por cuenta propia.

Requisitos y capacitación de 15 horas anuales para supervisores

Para formar parte del Registro de Supervisores, los aspirantes deberán contar con título profesional, matrícula vigente y superar un proceso de selección.

La inscripción en el registro tendrá una vigencia de tres años y requerirá cumplir con un mínimo de 15 horas anuales de capacitación continua.

La asignación de casos se realizará de forma equitativa considerando la proximidad geográfica, la especialidad y la complejidad del expediente.

Un manual de 298 páginas y la creación de la Mesa Federal

Las pautas de trabajo quedaron plasmadas en el Manual del Supervisor Juvenil, un documento técnico de 298 páginas que unifica los criterios de intervención.

El programa funcionará en el ámbito de la Justicia nacional ordinaria y federal, coordinando pautas comunes con las provincias mediante la nueva Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil.

Asimismo, el Ministerio procesará estadísticas de reincidencia junto al Registro Nacional de Reincidencia bajo estrictos protocolos de resguardo de datos.

Asistencia jurídica gratuita y línea 149 para víctimas

El nuevo régimen incorpora un protocolo de asistencia integral a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad.

El sistema garantiza patrocinio jurídico gratuito para quienes no puedan afrontar los costos, además de acompañamiento social y psicológico.

La atención y orientación se canalizará las 24 horas a través de la línea gratuita 149 del Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid).