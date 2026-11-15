Alerta por tormentas en Provincia: las zonas bajo aviso para este lunes

Después de varios días de inestabilidad y precipitaciones importantes en localidades del sur bonaerense, el comienzo de la semana vuelve a exigir atención sobre el pronóstico. Un nuevo avance de aire más frío podría favorecer lluvias y tormentas en sectores de la provincia, con mayor preocupación en las zonas que todavía se recuperan del último temporal.

El escenario no es uniforme: mientras algunas ciudades del área metropolitana tendrían un lunes mayormente nublado, otras localidades del interior y la costa sur enfrentan condiciones más inestables. Por eso, las advertencias meteorológicas deben leerse por municipio y por franja horaria, en lugar de extenderse automáticamente a todo el territorio provincial.

Dónde se esperan tormentas este lunes 16 de noviembre

Los informes difundidos este domingo 15 de noviembre señalan un nuevo período de inestabilidad para la tarde y la noche del lunes 16. En Necochea y Quequén se informó una alerta amarilla por tormentas ante el avance de un frente frío de oeste a este, con mayor probabilidad de fenómenos intensos hacia el cierre del día.

El pronóstico advierte sobre la posibilidad de chaparrones fuertes, descargas eléctricas, ráfagas y caída ocasional de granizo. La distribución de los núcleos de tormenta todavía presenta incertidumbre: no todas las localidades tendrán la misma intensidad ni lloverá necesariamente durante toda la jornada.

La zona serrana también requiere seguimiento, incluida Tandil, donde los modelos meteorológicos anticipan chances de precipitación entre el lunes y el martes. Sin embargo, una previsión de lluvia no equivale por sí sola a una alerta oficial: la vigencia y el alcance de cada aviso deben corroborarse en el mapa actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.

La preocupación después de las lluvias en Necochea

La advertencia llega después de un episodio de lluvias abundantes sobre Necochea. Los reportes locales del temporal que comenzó el viernes 13 mencionaron registros cercanos a 83 milímetros en un punto de medición y alrededor de 71 milímetros en otro, además de anegamientos e ingreso de agua en algunas viviendas.

Esos valores corresponden al temporal anterior, no a un acumulado previsto para este lunes. La diferencia es importante: una nueva tormenta, aunque deje menos lluvia, puede generar complicaciones en calles bajas, desagües saturados y sectores que todavía no recuperaron condiciones normales.

Entre las áreas donde se reportaron inconvenientes aparecen sectores de Villa del Deportista, Diente de Sable y Villa Zabala, así como tramos de calles anegadas. Las autoridades locales y Defensa Civil son las referencias para confirmar el estado actual de cada barrio y la circulación en accesos.

Qué se espera en el AMBA y otras regiones bonaerenses

Para la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano, las previsiones disponibles este domingo apuntan a un lunes de abundante nubosidad, con temperaturas templadas. No corresponde trasladar a todo el AMBA la alerta informada para el sudeste provincial sin una actualización específica del SMN.

En el resto de Buenos Aires, las condiciones pueden cambiar según la trayectoria del frente y el desarrollo de tormentas aisladas. En particular, para quienes tengan que viajar por rutas provinciales o hacia la Costa Atlántica, la evolución del tiempo debe revisarse lo más cerca posible del momento de salida.

Cómo interpretar una alerta amarilla del SMN

El nivel amarillo indica fenómenos con capacidad de producir daños puntuales o interrupciones temporarias de las actividades habituales. No significa que cada ciudad bajo aviso vaya a recibir granizo o inundaciones, pero sí que conviene tomar medidas preventivas.

Asegurá macetas, chapas y objetos sueltos antes de que aumente el viento.

Limpiá sumideros y evitá sacar bolsas de basura mientras se esperan lluvias intensas.

No atravieses calles anegadas ni te detengas debajo de árboles durante una tormenta eléctrica.

Si circulás por una ruta y disminuye la visibilidad, reducí la velocidad de forma gradual y mantené mayor distancia de frenado.

Ante una emergencia, seguí las indicaciones de Defensa Civil y de las autoridades municipales.

Dónde consultar la actualización del pronóstico

El dato clave será la evolución de los avisos del lunes. Podés consultar el Sistema de Alertas Tempranas del Servicio Meteorológico Nacional, que detalla las áreas alcanzadas y las franjas horarias de cada advertencia. También es útil seguir los comunicados de cada municipio.

La información meteorológica es dinámica: una alerta puede ampliarse, reducirse o cambiar de nivel en las siguientes actualizaciones. Para conocer el contexto del cambio de tiempo, INFOZONA también publicó cuándo avanzaba el frente frío sobre Buenos Aires y qué se esperaba para el fin de semana.