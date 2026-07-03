Alerta sanitaria en general madariaga: investigan 12 posibles casos de triquinosis

Las autoridades sanitarias de General Madariaga mantienen activa una investigación epidemiológica luego de detectarse 12 casos sospechosos de triquinosis, una enfermedad parasitaria que se transmite principalmente por el consumo de carne de cerdo o chacinados elaborados sin los controles sanitarios correspondientes.

Según informaron desde la Secretaría de Salud municipal, los pacientes comenzaron a presentar síntomas compatibles con la enfermedad luego de haber consumido embutidos adquiridos en un mismo comercio de la ciudad. Si bien aún se aguardan los resultados de laboratorio que permitirán confirmar oficialmente los diagnósticos, los profesionales consideran que el cuadro clínico y epidemiológico es altamente compatible con un brote, por lo que los afectados ya iniciaron el tratamiento específico.

Ante la situación, el Municipio activó el protocolo sanitario y procedió al secuestro preventivo de los productos sospechosos, que quedaron bajo custodia del área de Bromatología para evitar nuevos contagios. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio especializado de la ciudad de Azul, donde se realizarán los análisis correspondientes.

¿Qué es la triquinosis?

La triquinosis es una zoonosis causada por el parásito Trichinella spp., que puede encontrarse en la carne de cerdo y de animales silvestres como jabalíes. Las personas se infectan al consumir carne cruda, poco cocida o chacinados elaborados con materia prima que no fue sometida al análisis sanitario obligatorio.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre.

Dolores musculares intensos.

Diarrea y vómitos.

Dolor abdominal.

Hinchazón de párpados.

Cansancio generalizado.

Recomendaciones para prevenir la enfermedad

Las autoridades sanitarias recuerdan que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar la triquinosis. Por ello recomiendan:

Comprar únicamente chacinados y productos porcinos en comercios habilitados.

Evitar adquirir alimentos de elaboración casera que no cuenten con rótulo o certificación sanitaria.

No consumir carne de animales faenados sin el análisis correspondiente.

En caso de realizar una faena familiar, enviar muestras al laboratorio para efectuar la prueba de digestión artificial antes de elaborar embutidos o consumir la carne.

Las autoridades sanitarias solicitaron a quienes hayan consumido productos porcinos de origen dudoso y presenten alguno de estos síntomas que consulten de inmediato en el centro de salud más cercano, ya que el diagnóstico y tratamiento precoz disminuyen el riesgo de complicaciones.