Alerta por el nivel de arsénico en el agua: piden datos de control a los municipios

Si tenés dudas sobre la calidad del agua que consumís a diario, una investigación oficial puso en la mira a más de diez distritos.

El Consejo Profesional de Química (CPQ) de la provincia de Buenos Aires exige respuestas tras detectarse registros que superan ampliamente el límite máximo de seguridad.

Los valores máximos permitidos y los niveles detectados

El Código Alimentario Argentino y la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijan un parámetro estricto para el agua potable:

Límite máximo general: El registro seguro es de 10 µg/L (0,01 mg/L) .

El registro seguro es de . Límite de excepción: Se admite hasta 50 µg/L bajo condiciones específicas de suelo.

Se admite hasta bajo condiciones específicas de suelo. Registros de máxima alerta: Se hallaron picos de hasta 295 µg/L en Guaminí y 165 µg/L en 9 de Julio .

Se hallaron picos de hasta y . Alerta amarillo: Mar del Plata registra entre 10 y 50 µg/L, requiriendo estudios por posible desarrollo de enfermedades como el Hacre.

El pedido formal del Consejo de Química a los distritos

Frente a la difusión del Mapa de Arsénico elaborado por el ITBA, el organismo emitió notas para conocer el estado real de las redes:

Monitoreos periódicos: Solicitan conocer la frecuencia y los últimos resultados de los análisis .

Solicitan conocer la . Planes de contingencia: Exigen saber las medidas preventivas y tratamientos previstos para corregir los parámetros.

Exigen saber las para corregir los parámetros. Información pública: Piden verificar si existen programas de seguimiento y recomendaciones a los vecinos.

La lista de las zonas que superan el límite permitido

Las muestras analizadas por el ITBA arrojaron valores superiores al tope sugerido por la OMS en diversos puntos:

Zonas con los registros más altos: Guaminí ( 295 µg/L ), San Vicente ( 163 µg/L ), Monte ( 146 µg/L ), Partido de la Costa ( 147 µg/L ), Mercedes ( 105 µg/L ), 9 de Julio ( hasta 165 µg/L ) y Chivilcoy ( hasta 94 µg/L ).

Guaminí ( ), San Vicente ( ), Monte ( ), Partido de la Costa ( ), Mercedes ( ), 9 de Julio ( ) y Chivilcoy ( ). Puntos testeados en el AMBA: Vicente López (117 µg/L), Ezeiza (96 µg/L), General Rodríguez (67 µg/L) y Almirante Brown (56 µg/L).

El antecedente judicial que sienta jurisprudencia en el servicio

La exigencia institucional cobra fuerza tras una resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia: