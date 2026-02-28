Alerta Monotributo: El cruce de datos entre billeteras virtuales y ARCA que disparó recategorizaciones de oficio

En las últimas horas, miles de contribuyentes argentinos se encontraron con una sorpresa al ingresar a su portal de Monotributo: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) procedió a realizar recategorizaciones de oficio masivas. El fenómeno, que generó preocupación en redes sociales y foros contables, tiene un origen claro: el reporte automático de ingresos desde billeteras virtuales como Mercado Pago, operando bajo un nuevo umbral de control que muchos usuarios desconocían.

El detonante: ¿Error del usuario o de la plataforma?

Contario a lo que se especuló inicialmente, no se trata de un error técnico de las plataformas, sino de una aplicación estricta de los regímenes de información. Las billeteras virtuales están obligadas a informar al organismo recaudador cuando los movimientos mensuales (ingresos o egresos) superan ciertos montos.

Muchos monotributistas utilizan sus cuentas personales para recibir pagos de ventas o servicios sin declarar, o bien mezclan finanzas personales con profesionales. Al superar los límites de facturación de su categoría actual según los registros bancarios y digitales, ARCA dispara automáticamente la recategorización al escalón que corresponde por nivel de ingresos declarados o “presuntos”.

Los montos que activan las alertas de ARCA en 2026

Para este primer trimestre de 2026, los umbrales de información se han actualizado. Es fundamental que el contribuyente sepa que las billeteras deben informar cuando:

Los ingresos, egresos o el saldo final mensual igualan o superan los $400.000 .

. Las transferencias individuales superan los $200.000.

Si un contribuyente está inscripto en la Categoría A pero sus movimientos en Mercado Pago o billeteras similares muestran ingresos mensuales de $1.200.000 de forma sostenida, el sistema interpreta que su capacidad contributiva es mayor y lo traslada de oficio a una categoría superior (en este caso, posiblemente la C o D), con el consecuente aumento en la cuota mensual.

Qué implica la recategorización de oficio

Cuando el organismo actúa de oficio, las consecuencias son inmediatas y más costosas que una recategorización voluntaria:

Pago retroactivo: El contribuyente deberá abonar la diferencia entre la cuota de la categoría anterior y la nueva, retroactiva al momento en que se detectó el exceso de ingresos.

El contribuyente deberá abonar la diferencia entre la cuota de la categoría anterior y la nueva, retroactiva al momento en que se detectó el exceso de ingresos. Multas y sanciones: Se aplican multas que pueden llegar al 50% del impuesto omitido.

Se aplican multas que pueden llegar al 50% del impuesto omitido. Inhabilitación: En casos extremos de desfasaje, el contribuyente puede ser excluido del Monotributo y pasado al Régimen General (IVA y Ganancias), lo que multiplica la carga tributaria y los costos contables.

Cómo actuar si fuiste recategorizado por error

Si considerás que la decisión de ARCA es incorrecta —por ejemplo, si recibiste transferencias que no eran ventas, sino devoluciones de préstamos entre amigos o movimientos entre cuentas propias— tenés un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso de apelación.

Para ello, debés ingresar con Clave Fiscal al servicio “Monotributo – Recategorización de Oficio – Apelación en término”. Es vital contar con pruebas documentales (capturas de pantalla, chats o comprobantes) que demuestren que esos fondos no constituyen “ingresos brutos” provenientes de tu actividad económica.

Consejos para evitar sorpresas con las billeteras virtuales

Para evitar que los algoritmos de control detecten inconsistencias, los expertos recomiendan:

Separar las cuentas: Tener una cuenta de billetera virtual específica para la actividad profesional y otra para gastos personales.

Tener una cuenta de billetera virtual específica para la actividad profesional y otra para gastos personales. Facturar cada ingreso: Asegurarse de que el total facturado coincida con los ingresos que ingresan a las apps.

Asegurarse de que el total facturado coincida con los ingresos que ingresan a las apps. Controlar el saldo: Si sos Monotributista de categorías bajas, evitá mantener saldos promedio mensuales que superen holgadamente el tope de facturación de tu escala.

Esta nueva dinámica de control digital reafirma que las billeteras virtuales ya no son un “espacio gris” para el fisco, sino una de las fuentes de información más precisas para el control de la recaudación en tiempo real.