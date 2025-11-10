Alberto Fernández rompe el silencio y denuncia manipulación en la causa que lo involucra

Andrea Fernández
Fernández cuestiona a la Justicia tras su procesamiento en la causa Seguros y apunta a los medios

El exmandatario argentino Alberto Fernández volvió a la escena pública tras varios meses de silencio, eligiendo el canal de streaming Blender para compartir su perspectiva sobre el final de su gestión, el impacto mediático y las denuncias de su exesposa, Fabiola Yañez.

¿Cómo llevó el ex presidente el “proceso de cancelación” mediático?

En su discurso, Fernández se refirió a un “severo proceso de cancelación” que lo afectó durante su salida del poder. Reconoció que esta situación lo llevó a cuestionar su propia imagen pública. Mencionó: “Me costó objetivamente un maltrato mediático que creo no merecía”. La severidad de este contexto lo hizo considerar que lo mejor era no aparecer en los medios.

Ventas minoristas pymes suben en octubre pero muestran caída interanual, el consumo sigue débil
Mirá también:

Ventas minoristas pymes suben en octubre pero muestran caída interanual, el consumo sigue débil

Repercusiones sobre la controversia judicial y los supuestos chats

Durante la entrevista, el exmandatario abordó la controversia judicial en la que está involucrado. Fernández afirmó de manera categórica que “esos chats no existen” y acusó a los investigadores de manipular la información en su contra. En este sentido, enfatizó que entregó su teléfono a la justicia junto con la clave para su acceso, y que, a pesar de ello, no se encontraron pruebas que respaldaran las acusaciones en su contra.

Fernández criticó al juez Julián Arcolini, señalando que su actuar ha sido cuestionable, especialmente recordando su participación en el procesamiento de Cristina Kirchner en el caso Vialidad. Describió a Arcolini como un magistrado que “debería avergonzarnos a todos que siga siendo juez”.

La postura del exmandatario sobre su exesposa

Respecto a Fabiola Yañez, el ex presidente optó por mantener la discreción al referirse a su situación personal. Sin embargo, no dudó en afirmar que, según su perspectiva, ella había sido “manipulada” en el contexto de las acusaciones. Sostuvo que esta operación pudo ser una respuesta a sus políticas de género, que incluyeron la creación del Ministerio de la Mujer durante su mandato.

El expresidente concluyó su intervención enfatizando la necesidad de esclarecer la situación: “la verdad de los hechos está en la causa”.

Alberto Fernández volvió al ruedo político y elogió a Kicillof rumbo a 2027
Mirá también:

Alberto Fernández volvió al ruedo político y elogió a Kicillof rumbo a 2027
Compartir este artículo
¿Por qué se celebra hoy el Día de la Tradición?
Nacionales
motociclista muerto azul
Tragedia en Azul: un motociclista murió tras ser embestido por un camión ¿Fue intencional?
Provincia
Dia agradable soleado primaveral clima
Domingo primaveral en la provincia de Buenos Aires antes del regreso de las lluvias
Provincia
Alberto Fernández
Alberto Fernández volvió al ruedo político y elogió a Kicillof rumbo a 2027
Nacionales
Diseño sin título 20251109 081146 0000
Una discusión de tránsito terminó en tragedia en Azul: murió un motociclista y detuvieron al camionero
Provincia
dia de la tradicion clima
Día de la Tradición con clima primaveral… pero atención, ¿vuelven las lluvias?
Provincia
futbol pelota libre tv
Superclásico HOY: Dónde y Cómo Ver Boca vs. River EN VIVO
Sociedad

Más leídas