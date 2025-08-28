Al final habrá fin de semana largo en octubre: El lunes 13 será feriado

Tras semanas de especulaciones y reclamos por parte de distintas provincias y municipios, el Gobierno nacional confirmó la instauración de un fin de semana largo en octubre, una medida que busca potenciar el turismo interno en todo el país.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, anunció que el lunes 13 de octubre será feriado, lo que permitirá conformar un fin de semana largo en torno al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora cada 12 de octubre.

La confirmación llegó en el marco de la apertura de la feria de hotelería y gastronomía “Hotelga”, organizada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), en el predio ferial de La Rural. La medida quedó formalizada este jueves a través de su publicación en el Boletín Oficial.

Un reclamo del sector turístico

Durante su exposición, Scioli explicó que, aunque el calendario de feriados nacionales está fijado de antemano y no contempla el traslado de fechas que coincidan con fines de semana, esta vez se hizo una excepción. “Se decidió dar lugar al histórico fin de semana largo del 12 de octubre, tras los reclamos de provincias, municipios y cámaras del sector”, señaló.

Impacto para destinos turísticos

El fin de semana largo del 12 de octubre es tradicionalmente uno de los más esperados por destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata y otras ciudades costeras, ya que marca el inicio de la previa de la temporada de verano y dinamiza la economía local.

Con la publicación en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que los feriados nacionales trasladables podrán correrse al lunes posterior o al viernes anterior, según determine la autoridad competente, en concordancia con el artículo 1° de la Ley 27.399.

Dicha normativa contempla los feriados nacionales trasladables: