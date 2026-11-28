En los primeros días de calor intenso, una de las reacciones más comunes es buscar el control remoto del aire acondicionado y elegir la temperatura más baja posible. Parece lógico: si el ambiente está muy caliente, ajustar el equipo a 18 grados debería acelerar la llegada del alivio.

Sin embargo, ese hábito puede terminar reflejándose en la factura de electricidad sin que necesariamente se enfríe antes la habitación. La recomendación de los organismos especializados en eficiencia energética apunta a una configuración diferente, especialmente cuando el equipo se utiliza durante varias horas.

A qué temperatura conviene poner el aire acondicionado

La Secretaría de Energía recomienda fijar el termostato en 24 °C durante el verano. En su guía de refrigeración eficiente, explica que seleccionar una temperatura más baja no hace que el ambiente se enfríe más rápidamente.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad también advierte que el consumo de algunos equipos puede aumentar hasta un 8% por cada grado que se reduzca por debajo de ese valor. Es una referencia de eficiencia, no una cifra universal para todos los aparatos ni una promesa de ahorro idéntico en cada factura.

El gasto real depende de la potencia, el aislamiento de la vivienda, el sol que recibe la habitación, la temperatura exterior y la tecnología del equipo. Un aire acondicionado de capacidad insuficiente para el espacio puede funcionar durante más tiempo para alcanzar el nivel deseado.

Por qué ponerlo a 18 grados no es lo mismo que enfriar rápido

En los equipos convencionales, el termostato determina cuándo se alcanza la temperatura elegida. Ajustarlo a un valor mucho más bajo puede prolongar el funcionamiento del compresor. Los modelos inverter, por su parte, regulan su potencia en función de la demanda y las condiciones del ambiente.

En ambos casos, el objetivo es mantener un nivel de confort razonable en lugar de llevar al máximo la diferencia entre el interior y el exterior. La humedad, la circulación del aire y las preferencias personales también influyen en cómo se percibe el calor.

Los hábitos que pueden reducir el consumo sin comprar otro equipo

Limpiar los filtros según el manual del fabricante.

Cerrar puertas y ventanas del ambiente climatizado.

Evitar el ingreso directo del sol con cortinas o persianas.

Utilizar el ventilador cuando resulte suficiente para lograr confort.

Apagar el equipo cuando no haya nadie en la habitación.

Durante jornadas de calor extremo, la prioridad es proteger la salud, especialmente de niños, adultos mayores y personas vulnerables. Si la temperatura recomendada no es suficiente para mantener condiciones seguras, ajustá la climatización a las necesidades reales del hogar.

La guía de uso responsable de la electricidad reúne más consejos para los meses cálidos. También conviene seguir la evolución del calor en la Provincia para organizar los horarios de ventilación.