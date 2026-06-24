Aguinaldo estatales bonaerenses: cuándo se paga y por qué la paritaria todavía mueve el tablero

La búsqueda por aguinaldo estatales bonaerenses vuelve a crecer en la recta final de junio, en medio de una combinación sensible para miles de familias: el pago del Sueldo Anual Complementario, los haberes del mes y una paritaria que todavía no terminó de ordenar el escenario salarial.

En la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Axel Kicillof ratificó ante los gremios que el medio aguinaldo se abonará en tiempo y forma. Sin embargo, el punto que mantiene la expectativa no es solo la fecha de acreditación, sino si una eventual mejora salarial tendrá impacto en el cálculo del SAC o quedará para los haberes siguientes.

Aguinaldo estatales bonaerenses: qué se sabe del pago de junio 2026

Para los trabajadores activos de la administración pública provincial, la referencia central es el cronograma que informa la Tesorería General de la Provincia. Al 24 de junio, la señal política transmitida en la mesa paritaria fue que el pago se hará dentro de los plazos legales y vinculado a la liquidación de los salarios de junio.

Ese dato es clave porque el aguinaldo no funciona como un bono discrecional: es el Sueldo Anual Complementario y debe abonarse todos los años en dos cuotas. La primera corresponde al cierre del semestre enero-junio y tiene vencimiento legal el 30 de junio, según la normativa nacional vigente.

En paralelo, el Instituto de Previsión Social ya publicó el calendario para pasivos bonaerenses. Según informó el IPS bonaerense, las jubilaciones y pensiones de la Provincia cobrarán el medio aguinaldo el lunes 29 de junio, mientras que los haberes de junio se pagarán entre el 29 y el 30 según terminación de DNI.

Grupo Situación en junio 2026 Dato clave Estatales activos bonaerenses Provincia ratificó pago en término El cronograma operativo depende de Tesorería Jubilados y pensionados del IPS Medio aguinaldo el 29 de junio Haberes de junio: 29 y 30 de junio Docentes bonaerenses Incluidos dentro de la liquidación provincial No confundir Provincia de Buenos Aires con CABA Estatales nacionales Tienen negociación y cronograma propio No dependen de la Tesorería bonaerense

Por qué la paritaria puede cambiar el monto que se mira

La discusión de fondo está en la paritaria. Los gremios estatales bonaerenses reclamaron que cualquier aumento tenga vigencia desde junio, porque eso podría incidir en la base salarial tomada para calcular el aguinaldo. El planteo no es menor: si el aumento queda para julio, el SAC de junio no absorbería esa mejora en la liquidación inicial.

ATE Provincia de Buenos Aires informó que pidió la reapertura urgente de las negociaciones paritarias y volvió a marcar la pérdida de poder adquisitivo frente al aumento de tarifas, servicios, alquileres y alimentos. En la reunión previa, la negociación había pasado a cuarto intermedio y el sindicato pidió una mejora por encima de la inflación.

En ese marco, el Ejecutivo bonaerense ofreció avanzar con una suba de asignaciones familiares en tramos desde julio y presentó alternativas de refinanciación de deudas para empleados públicos a través del Banco Provincia. Pero el reclamo salarial de base, el que puede impactar directamente sobre el bolsillo mensual, quedó abierto.

Cómo se calcula el aguinaldo de los estatales bonaerenses

El cálculo del aguinaldo se realiza sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Para la primera cuota de 2026, se toma como referencia el período que va de enero a junio.

La regla surge de la legislación nacional sobre el SAC, incorporada en la Ley de Contrato de Trabajo y modificada por la Ley 27.073 publicada en Infoleg. Aunque en la administración pública bonaerense intervienen regímenes propios, el criterio general de medio aguinaldo se mantiene: la base es la mejor remuneración del semestre y sobre esa cifra se liquida la mitad.

Por eso, en cada cierre de junio aparece la misma pregunta: qué conceptos entran en el cálculo. En términos generales, se consideran las remuneraciones habituales y devengadas. En cambio, hay que mirar con atención si una suma fue remunerativa, no remunerativa, extraordinaria o si se liquida con carácter retroactivo, porque eso puede modificar la interpretación o generar diferencias posteriores.

Qué tienen que revisar los empleados públicos al cobrar

Cuando se acredite el pago, conviene revisar el recibo con tres datos a mano: cuál fue el mejor sueldo bruto del semestre, qué adicionales se incluyeron y si aparece identificado el concepto SAC o medio aguinaldo. También es importante verificar descuentos habituales, aportes y eventuales retenciones.

La Provincia publica las escalas salariales de la Ley 10.430, que sirven como referencia para parte de la administración pública. Pero no todos los trabajadores estatales bonaerenses están bajo el mismo régimen: docentes, salud, judiciales, seguridad y organismos descentralizados pueden tener particularidades propias.

Revisar el período liquidado: el SAC de junio corresponde al primer semestre.

el SAC de junio corresponde al primer semestre. Comparar con el mejor salario del semestre: la base no siempre es el último sueldo cobrado.

la base no siempre es el último sueldo cobrado. Mirar adicionales: horas, bonificaciones y suplementos pueden modificar el cálculo si son remunerativos.

horas, bonificaciones y suplementos pueden modificar el cálculo si son remunerativos. Seguir la paritaria: una suba retroactiva podría abrir la puerta a diferencias posteriores.

Qué pasa si no aparece el depósito en la fecha esperada

En los pagos provinciales puede haber diferencias entre fecha de liquidación, acreditación bancaria y disponibilidad efectiva según el organismo, el banco y el horario de impacto. Por eso, antes de iniciar un reclamo formal, conviene consultar el recibo, verificar movimientos en la cuenta sueldo y confirmar si el organismo ya fue incluido en el cronograma.

Si el pago no figura cuando corresponde, el primer paso es consultar con el área de personal o recursos humanos de la repartición. En el caso de pasivos, el canal de referencia es el IPS. Para activos, el seguimiento debe hacerse por los canales de cada organismo y por las publicaciones oficiales de Tesorería.

La diferencia con CABA también importa: esta información refiere a estatales de la Provincia de Buenos Aires. Los empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los estatales nacionales y los municipales tienen calendarios propios, presupuestos distintos y negociaciones separadas.

El dato que esperan los estatales antes de cerrar junio

El pago del aguinaldo llega, pero la tensión salarial sigue abierta. La clave para los estatales bonaerenses pasa por saber si la Provincia convocará nuevamente a los gremios y si una eventual oferta tendrá vigencia desde junio o recién desde julio.

Ese detalle puede definir si el medio aguinaldo queda calculado con los valores actuales o si más adelante corresponde una diferencia. Por eso, más allá de la fecha de cobro, el foco del cierre de mes está puesto en una pregunta concreta: qué salario se toma como base para liquidar el SAC y qué hará la Provincia con la paritaria que los gremios piden reabrir de manera urgente.