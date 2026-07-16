Aerolíneas argentinas lanzó vuelos especiales a nueva york para la final del mundial 2026

Si estás buscando cómo viajar para presenciar la final entre Argentina y España, Aerolíneas Argentinas habilitó dos vuelos especiales directos a Nueva York. La venta de pasajes comenzó este miércoles 15 de julio a las 22:00 horas.

Estos servicios fueron programados específicamente para que los hinchas lleguen a tiempo al MetLife Stadium. La operación se realiza con aviones Airbus A330 saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Fechas y horarios de salida desde Ezeiza

La compañía dispuso dos horarios clave para que los pasajeros aseguren su llegada antes del partido definitorio:

Primer vuelo: viernes 17 de julio a las 21:30 .

viernes 17 de julio a las . Segundo vuelo: sábado 18 de julio a las 09:00.

Precios y condiciones de los tickets

Los valores informados por la aerolínea para esta operativa especial varían según la clase elegida y son los siguientes:

Clase Económica: los pasajes ida y vuelta tienen un costo desde los US$ 5.000 .

los pasajes ida y vuelta tienen un costo desde los . Clase Business: los boletos comienzan en un valor desde los US$ 10.000.

Cómo realizar la compra de los pasajes

Para adquirir estos lugares, la empresa indicó que el proceso es igual al de cualquier vuelo regular. Se pueden comprar a través de la web oficial de Aerolíneas Argentinas o mediante agencias de viaje habilitadas.

Alternativas de conexión vía Miami

Si no conseguís lugar en los vuelos directos, la aerolínea mantiene sus frecuencias diarias a Miami, que pueden servir como punto de conexión hacia Nueva York. Los vuelos programados son: