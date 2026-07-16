Aerolíneas argentinas lanzó vuelos especiales a nueva york para la final del mundial 2026

Si estás buscando cómo viajar para presenciar la final entre Argentina y España, Aerolíneas Argentinas habilitó dos vuelos especiales directos a Nueva York. La venta de pasajes comenzó este miércoles 15 de julio a las 22:00 horas.
Estos servicios fueron programados específicamente para que los hinchas lleguen a tiempo al MetLife Stadium. La operación se realiza con aviones Airbus A330 saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Fechas y horarios de salida desde Ezeiza
La compañía dispuso dos horarios clave para que los pasajeros aseguren su llegada antes del partido definitorio:
- Primer vuelo: viernes 17 de julio a las 21:30.
- Segundo vuelo: sábado 18 de julio a las 09:00.
Precios y condiciones de los tickets
Los valores informados por la aerolínea para esta operativa especial varían según la clase elegida y son los siguientes:
- Clase Económica: los pasajes ida y vuelta tienen un costo desde los US$ 5.000.
- Clase Business: los boletos comienzan en un valor desde los US$ 10.000.
Cómo realizar la compra de los pasajes
Para adquirir estos lugares, la empresa indicó que el proceso es igual al de cualquier vuelo regular. Se pueden comprar a través de la web oficial de Aerolíneas Argentinas o mediante agencias de viaje habilitadas.
Alternativas de conexión vía Miami
Si no conseguís lugar en los vuelos directos, la aerolínea mantiene sus frecuencias diarias a Miami, que pueden servir como punto de conexión hacia Nueva York. Los vuelos programados son:
- Jueves 16 de julio: 08:00 y 22:45.
- Viernes 17 de julio: 00:30 y 22:45.
- Sábado 18 de julio: 08:00 y 22:45.