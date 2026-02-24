Adelantan la vacunación antigripal por una nueva variante más contagiosa

Francisco Díaz

El Ministerio de Salud de la Nación resolvió adelantar la campaña de vacunación antigripal y ya comenzó con el envío de dosis a todas las jurisdicciones del país. La aplicación se iniciará el 9 de marzo en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto marcado por la circulación anticipada de virus respiratorios.

La decisión se tomó ante la presencia de una nueva variante de influenza y el adelantamiento sostenido de la temporada de infecciones respiratorias. Desde la cartera sanitaria explicaron que la estrategia busca que los grupos de riesgo estén protegidos antes de que se registre el pico de contagios.

Durante esta semana se distribuirán 795.760 dosis, entre ellas la vacuna antigripal adyuvantada (aTIV), destinada a mayores de 65 años, y vacunas para adultos. El resto de los envíos ya cuenta con un cronograma definido para asegurar que cada distrito reciba las partidas en tiempo y forma.

En total, el Estado nacional adquirió 8.160.000 dosis. De ese total, 4.700.000 corresponden a vacunas para personas de entre 24 meses y 64 años con factores de riesgo; 2.300.000 son dosis adyuvantadas para mayores de 65 años; y 1.160.000 estarán destinadas a niños de entre 6 meses y 2 años.

Las autoridades sanitarias advirtieron que en los últimos años las infecciones respiratorias comenzaron a circular antes del invierno. En esta temporada, además, predomina la variante H3N2 y su subclado K, que no se asocian a cuadros más graves pero sí presentan mayor capacidad de transmisión. Esa característica podría traducirse en un aumento de consultas y demanda en hospitales y centros de salud.

Cada provincia será la encargada de organizar la logística, definir los vacunatorios y comunicar los cronogramas locales. La vacuna será gratuita para los grupos priorizados.

Desde el Ministerio recordaron que la inmunización es una herramienta clave para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas a la gripe, especialmente en adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y personal de salud.

