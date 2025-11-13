Acuña confesó que encubrió a su hijo por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Marcela Acuña, una de las acusadas en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ha confesado su intento de encubrir a su hijo, César Sena, en la causa que conmociona a Chaco. Durante su declaración, Acuña se mostró arrepentida y expresó que actuó “como mamá”, tratando de desvincular a su pareja, Emerenciano Sena, del crimen.

¿Qué reveló Marcela Acuña sobre su papel en el crimen?

En su declaración, Acuña reconoció que su intención era proteger a su hijo: “No quería que se enterara Emerenciano porque quería proteger a César”, afirmó. Además, mencionó que, debido a los valores de su pareja, él “lo iba a llevar a la policía” de haber conocido la verdad.

Acuña intentó justificar su comportamiento diciendo: “¿Qué móvil del crimen podría tener contra una chica que le daba amor a mi hijo?” Al preguntar sobre su compra de un celular, destacó que lo hizo “en pleno centro” y que una cámara apuntaba a su casa, indicando que no tenía intención de ocultar nada. Su relato fue muy detallado, incluyendo momentos del 2 de junio de 2023, cuando César llegó a la obra y ella notó su inquietud y ciertos rasguños.

La reconstrucción de los hechos y el impacto del caso

El día del crimen, Acuña descrito la extrañeza de una puerta semiabierta en su casa, un lugar que nunca se abría. Relató haber sentido miedo y al ingresar al último cuarto, encontró un bulto que la aterrorizó: “No era un cuerpo. Salí espantada”, indicó. A pesar de esto, contactó a un amigo y le pidió que no informara a Emerenciano sobre lo sucedido.

En una parte conmovedora de su relato, Acuña habló de su conexión con Cecilia y expresó su desacuerdo con la relación de su hijo, manifestando que le dolía lo que había sucedido.

¿Cuáles son las acusaciones en curso?

El caso, que ha atraído la atención nacional, ha revelado un entramado familiar oscuro. El crimen ocurrió el 2 de junio de 2023, y los implicados están acusado de diversos delitos, incluyendo homicidio y encubrimiento. El informe forense indicó que los restos de Cecilia fueron expuestos a temperaturas de más de 800 grados Celsius durante varias horas.

César Sena : acusado de homicidio triplemente agravado.

: acusado de homicidio triplemente agravado. Emerenciano Sena y Marcela Acuña : coautores del mismo delito.

: coautores del mismo delito. Fabiana González y José Gustavo Obregón : imputados por encubrimiento agravado.

y : imputados por encubrimiento agravado. Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso: también juzgados por encubrimiento.

La audiencia por este caso sigue en curso, sumando más detalles que evidencian la complejidad del mismo y las trágicas circunstancias que rodearon la muerte de Cecilia Strzyzowski.