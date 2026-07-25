Acompañantes terapéuticos se movilizaron en para exigir la sanción de la ley at y el pago de deudas

La tensión en el sector de la salud estalló este viernes frente a la Casa de Gobierno: Acompañantes Terapéuticos (AT) de toda la provincia se movilizaron masivamente.

Bajo la consigna “La salida es colectiva”, denunciaron una precarización laboral extrema y exigieron respuestas urgentes ante deudas que asfixian a miles de profesionales y afectan la atención de pacientes.

El grito por la sanción definitiva de la Ley de AT

Uno de los ejes centrales de la protesta es la aprobación final de la Ley de Acompañantes Terapéuticos en la provincia de Buenos Aires.

Desde la Asamblea de ATs en Lucha advierten que la falta de esta norma impide tener un marco regulatorio, garantizando derechos básicos y jerarquizando la profesión.

Crisis por IOMA e Incluir Salud: demoras severas en los pagos

Los manifestantes denunciaron la falta de regularización en los pagos de prestaciones ya realizadas a través de IOMA e Incluir Salud.

Aseguran que las demoras en el cobro de honorarios son constantes, lo que sumado a la falta de actualización arancelaria, los deja en una situación económica crítica.

Aranceles congelados y el pedido de formación gratuita

Además de los pagos adeudados, el sector exige una actualización de los aranceles que perciben por su trabajo, los cuales consideran desfasados.

También incluyeron en el petitorio el acceso a instancias de formación gratuita y de calidad para todos los profesionales del área.

Un reclamo que afecta la atención de personas vulnerables

Desde la Asamblea remarcaron que la mejora de las condiciones laborales es fundamental para garantizar una adecuada atención.

Sin reconocimiento ni pagos a término, se pone en riesgo el acompañamiento dye miles de personas que requieren esta prestación esencial para su vida diaria.