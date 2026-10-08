Un camión volcó en la autovía 2 y provocó complicaciones en el tránsito

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este jueves 8 de octubre en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 368, en jurisdicción del partido bonaerense de Mar Chiquita, donde un camión perdió el control, salió de la calzada y terminó detenido sobre el cantero central y parte del carril rápido.

El episodio ocurrió aproximadamente a las 7:15 horas, cuando un camión Iveco, que circulaba en dirección hacia Mar del Plata, protagonizó un despiste por circunstancias que todavía se intentan establecer.

Tras un llamado al servicio de emergencias 911, personal policial acudió al lugar y constató la posición en la que había quedado el transporte de carga.

El conductor, identificado como Leandro Castro, era el único ocupante del vehículo y se encontraba consciente y lúcido al momento de recibir asistencia. Hasta el sector se desplazó una ambulancia procedente de Vivoratá, cuyo personal sanitario dispuso su traslado preventivo a un establecimiento hospitalario para una evaluación médica.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, no hubo otros vehículos involucrados en el episodio.

Calzada mojada y complicaciones para circular

El siniestro ocurrió en una jornada caracterizada por las condiciones meteorológicas adversas, con precipitaciones que mantenían mojada la calzada en distintos sectores de la región.

Al momento del accidente, la circulación se encontraba reducida, debido a que parte del camión había quedado ocupando el carril rápido.

Por ese motivo, se solicitó la intervención de personal de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) para señalizar el sector, ordenar el tránsito y prevenir nuevos incidentes.

Las circunstancias que provocaron el despiste son materia de investigación, sin que hasta el momento se haya establecido oficialmente una causa.