WSOP Paradise 2026 volverá a Nassau del 2 al 17 de diciembre con una propuesta que mezcla torneos y vacaciones en Baha Mar. La cuarta edición contará con 20 eventos de brazalete y 120 millones de dólares garantizados, mientras el resort añade playa, piscinas, restaurantes y un parque acuático de 15 acres. Durante el viaje, buena parte de la organización pasa por el teléfono: reservas, horarios, resultados y la decisión de descargar 1xBet pueden convivir en el dispositivo. El anuncio del 25 de septiembre puso ese componente vacacional en primer plano.

El festival sale de la sala de póker

Baha Mar está en Cable Beach y reúne tres hoteles dentro del mismo complejo. Para una serie de más de dos semanas, esa infraestructura permite alternar sesiones largas con horas lejos de las mesas sin abandonar el resort.

La agenda fuera del póker puede incluir:

mañanas de playa o piscina;

cenas después de los torneos;

visitas al parque acuático;

compras o actividades recreativas;

jornadas con menos acción para descansar.

Ese margen importa porque el calendario mantiene actividad desde el primer día y varias fechas concentran buy-ins elevados, formatos mixtos y vuelos clasificatorios.

Veinte brazaletes dan forma a diciembre

El programa arranca con el Circuit Championship Mystery Bounty de 2.750 dólares y cinco millones garantizados. El 5 de diciembre empieza el GGMillion$ Championship, con buy-in de 10.000 dólares y una garantía de 20 millones, mientras el Pro-Am de 250.000 dólares se disputa ese mismo día con 10 millones garantizados.

El Super Main Event será el eje de la serie desde el 10 de diciembre. Su entrada cuesta 26.000 dólares y el premio garantizado alcanza 50 millones. También habrá Pot-Limit Omaha, torneos turbo y campeonatos de juegos mixtos.

Con niveles de entrada distintos, planificar qué torneos encajan en el presupuesto del viaje ayuda a evitar decisiones improvisadas. El descanso también cuenta, sobre todo cuando varios eventos quedan separados por pocas horas.

Las promociones acompañan al ocio digital

El viaje no elimina el uso de plataformas online durante los días sin torneo o entre actividades. Bonos y promociones pueden aparecer dentro de ese ocio digital, pero conviene revisar sus condiciones por separado de cualquier decisión tomada en una mesa presencial.

Durante el registro en el sitio de 1xBet, el código promocional 1x_3831408 puede dar la posibilidad de aumentar el bono máximo del primer depósito. El importe, las condiciones y las reglas de uso pueden variar según el país de registro, por lo que antes de depositar conviene consultar la información vigente en el sitio oficial.

Separar el dinero destinado a entradas, alojamiento y entretenimiento permite saber qué parte del viaje corresponde a cada actividad. Esa organización resulta útil en una estancia larga.

Los mayores torneos quedan repartidos por la serie

Evento Inicio Buy-in Garantía Circuit Championship Mystery Bounty 2 de diciembre $2.750 $5 millones GGMillion$ Championship 5 de diciembre $10.000 $20 millones WSOP Pro-Am 5 de diciembre $250.000 $10 millones Super Main Event 10 de diciembre $26.000 $50 millones

La distribución permite que el festival cambie de ritmo durante diciembre. Algunos jugadores llegarán para un bloque concreto, mientras otros permanecerán en Nassau durante gran parte del programa.

Paradise busca ser algo más que una parada

WSOP también llevará a Baha Mar la carrera Player of the Year y el Paradise Parlay, que vuelve con un millón de dólares en premios adicionales para participantes elegibles según sus resultados de 2026. Eso añade otro incentivo competitivo al cierre del año.

Pero la identidad de Paradise no depende solo de los premios. El atractivo está en pasar de una mesa de póker a una tarde en la playa, una cena o una jornada de descanso dentro del mismo complejo. Cuando empiece la acción en diciembre, Baha Mar tendrá que demostrar si ese equilibrio entre competencia y vacaciones funciona en la práctica.