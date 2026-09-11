WhatsApp: cómo saber si alguien entró a tu cuenta sin permiso

WhatsApp concentra conversaciones personales, laborales y hasta datos sensibles, por lo que cualquier señal extraña en la cuenta suele generar una preocupación inmediata. Una sesión abierta que no recordás, una notificación de vinculación o mensajes que aparecen como leídos pueden disparar la duda: ¿alguien entró sin permiso?

No todas las situaciones raras significan que la cuenta haya sido comprometida. A veces hay computadoras propias que quedaron vinculadas, teléfonos anteriores o simples cambios de configuración. Pero conviene revisar algunos puntos concretos antes de descartarlo. Si además recibiste un código de verificación de WhatsApp que nunca pediste, hay una comprobación adicional que no deberías pasar por alto.

WhatsApp: las señales que conviene revisar primero

La aplicación no ofrece una pantalla que diga literalmente “alguien entró a tu cuenta”, pero sí deja rastros que pueden ayudar. Las señales más útiles son aquellas que se pueden comprobar dentro de la propia app y no simples rumores.

Aparece un dispositivo vinculado que no reconocés.

Recibís una notificación informando que se vinculó un equipo nuevo.

Ves conversaciones marcadas como leídas cuando sabés que no las abriste.

cuando sabés que no las abriste. Detectás mensajes enviados, archivados o eliminados que no recordás haber gestionado.

WhatsApp te pide volver a registrar tu número de manera inesperada.

Una sola de estas situaciones no demuestra por sí misma un acceso no autorizado. Por ejemplo, una sesión vieja de WhatsApp Web puede seguir figurando aunque casi no la uses. La clave está en revisar la información disponible y cerrar cualquier acceso que no puedas identificar.

Revisar los dispositivos vinculados permite cerrar sesiones que no reconocés.

Cómo revisar qué dispositivos tienen abierta tu cuenta

WhatsApp permite vincular la cuenta principal con computadoras, tablets y otros equipos compatibles. La propia plataforma recomienda revisar regularmente la sección “Dispositivos vinculados” y cerrar sesión en cualquier equipo desconocido.

En Android, abrí WhatsApp y tocá los tres puntos de la esquina superior. En iPhone, entrá directamente en Ajustes. Seleccioná Dispositivos vinculados. Revisá cada sesión y prestá atención al tipo de equipo y a la última actividad. Si no reconocés uno, tocá sobre él y elegí Cerrar sesión.

WhatsApp informa que una cuenta puede tener hasta cuatro dispositivos vinculados y que los equipos inactivos durante un período prolongado se desconectan automáticamente. La documentación actual puede consultarse en el Centro de ayuda de WhatsApp.

Qué hacer si encontrás una computadora o teléfono que no reconocés

Lo primero es cerrar la sesión de ese dispositivo. Después conviene revisar el resto de los accesos, actualizar la aplicación y reforzar la seguridad de la cuenta. Si todavía podés entrar normalmente a WhatsApp, no hace falta desinstalar la app ni borrar conversaciones.

También es recomendable comprobar si alguien tuvo acceso físico a tu teléfono desbloqueado. Vincular un dispositivo requiere una acción desde el equipo principal, ya sea mediante un código QR o mediante el sistema de vinculación con número de teléfono y código. Por eso, proteger el bloqueo de pantalla sigue siendo una medida básica.

Activar la verificación en dos pasos agrega una barrera extra

WhatsApp ofrece una función de verificación en dos pasos para sumar una capa adicional de autenticación. En las versiones actuales, la plataforma está incorporando opciones como contraseña, correo electrónico y llaves de acceso, además de los mecanismos que ya estaban disponibles.

Para revisar esta protección entrá en Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos. La guía oficial explica las alternativas vigentes y cómo administrar dispositivos de confianza en la página de verificación en dos pasos.

Agregar un correo electrónico de recuperación también puede resultar útil, siempre que esa casilla tenga su propia contraseña segura y autenticación reforzada.

Qué cosas no prueban que alguien esté “espiando” tu WhatsApp

Hay señales muy difundidas en redes que no permiten confirmar un acceso. Que el teléfono se caliente, que la batería dure menos, que una persona aparezca “en línea” o que cambie el código de seguridad de un chat pueden tener explicaciones normales.

Por ejemplo, los códigos de seguridad de los chats pueden cambiar cuando un contacto reinstala WhatsApp, cambia de teléfono o modifica sus dispositivos vinculados. Eso forma parte del funcionamiento del cifrado y no significa automáticamente que una tercera persona esté leyendo la conversación.

Si perdiste el acceso a la cuenta, el procedimiento es diferente

Cuando ya no podés ingresar o sospechás que otra persona registró tu número en otro teléfono, WhatsApp indica que hay que volver a iniciar sesión y registrar el número con el código de seis dígitos recibido por SMS o llamada. Al completar ese registro, se cierra la sesión de la cuenta en otros teléfonos donde esté conectada.

El procedimiento oficial para una cuenta comprometida está detallado en Cómo recuperar una cuenta comprometida. WhatsApp insiste en un punto fundamental: el código de registro nunca debe compartirse con otra persona, aunque diga ser un familiar, un amigo o soporte técnico.

Una revisión de dos minutos puede evitar muchos problemas

La forma más confiable de saber si hay un acceso extraño es empezar por Dispositivos vinculados, eliminar sesiones desconocidas y reforzar la autenticación. Después conviene mantener activadas las notificaciones, actualizar la aplicación y usar un bloqueo seguro en el teléfono.

No existe una herramienta externa legítima que pueda mostrar quién “espía” una cuenta de WhatsApp. Si una web o aplicación promete hacerlo a cambio de instalar software, entregar códigos o iniciar sesión, es mejor evitarla. Las comprobaciones importantes están dentro de la propia aplicación.