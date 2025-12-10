Wall Street mira a la Argentina: ¿Qué esperan los mercados de Milei y Caputo?

Mientras el Gobierno se prepara para enviar proyectos clave al Congreso, crece la atención de los mercados internacionales sobre el rumbo económico argentino. Fondos de inversión de Wall Street observan con optimismo la capacidad política del oficialismo y evalúan cómo esto podría impactar en el dólar, el riesgo país y la llegada de capitales.

Expectativa por las reformas y el avance legislativo

Los inversores consideran que La Libertad Avanza está cerca de consolidar poder, algo que se reflejará si el Congreso aprueba dos iniciativas centrales:

Reforma laboral .

. Presupuesto 2026.

Para los fondos, estos avances serían señales directas de estabilidad política y de continuidad del programa económico.

Preocupación moderada por el atraso cambiario

Aunque predomina el optimismo, existe atención sobre un posible atraso cambiario. Estiman que Luis Caputo podría flexibilizar las bandas cambiarias en verano para reforzar la confianza.

Con este escenario, proyectan que el riesgo país podría bajar hacia los 400 puntos, impulsado por una mejora de reservas del Banco Central.

Claves que sigue Wall Street en las próximas semanas

Los grandes fondos analizan dos puntos centrales:

El desempeño del Gobierno en el Congreso y la aprobación de sus reformas.

y la aprobación de sus reformas. La emisión de deuda en dólares en el mercado local, vista como un “hito” y una prueba de confianza.

Esta primera colocación funcionará como indicio de cómo reaccionan los mercados al nuevo clima económico argentino.

El rol de Estados Unidos y el ingreso de capitales

Para los inversores, Milei atraviesa una oportunidad de estabilización histórica, favorecida por el respaldo político de Donald Trump y por la estrategia financiera que permitió cumplir compromisos en dólares.

Caputo sostiene que el riesgo país podría bajar hasta 300 puntos, aunque los fondos ven más probable un rango inicial entre 400 y 450 puntos, sujeto al contexto global.

El proyecto de Inocencia Fiscal y los dólares fuera del sistema

El Gobierno impulsa el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que busca atraer dólares no declarados. Propone elevar los montos de delito fiscal:

De $1.5 millones a $100 millones para evasión simple.

para evasión simple. De $15 millones a $1.000 millones para evasión agravada.

La intención es aprobarlo antes de fin de año o incluirlo en las extraordinarias.

Boom de bonos corporativos y mayor dinamismo minero

Tras las elecciones, empresas argentinas emitieron u$s4.200 millones en bonos en New York, reactivando un mercado que estaba casi cerrado. Solo una parte fue liquidada en el BCRA, pero podría generar oferta de dólares a corto plazo.

En paralelo, la minería destaca como sector estrella, con u$s16.000 millones en proyectos bajo el RIGI y pedidos para extender plazos y acelerar inversiones.