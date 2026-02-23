Vuelta a clases 2026: el calendario de vacunas obligatorias para el ingreso escolar en Argentina

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina, las familias argentinas se encuentran en plena organización de los requisitos sanitarios para el regreso a las aulas. Más allá de la compra de útiles y uniformes, el Ministerio de Salud de la Nación ha reforzado la importancia de completar los esquemas de vacunación obligatorios. Estos no solo son un requisito administrativo para la inscripción en escuelas públicas y privadas, sino la herramienta más eficaz para prevenir brotes de enfermedades que se consideraban controladas.

La situación actual es de alerta: la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió que las coberturas de vacunación han mostrado una caída sostenida en los últimos años, con algunas dosis clave por debajo del 70%. Por este motivo, los controles al inicio de la primaria y secundaria son momentos estratégicos para recuperar esquemas atrasados.

Vacunas obligatorias para el ingreso a primer grado (5 y 6 años)

Los niños y niñas que cumplen 5 años durante este 2026 (nacidos en 2021) deben recibir cuatro refuerzos fundamentales antes de sentarse en el banco escolar. Estas vacunas consolidan la inmunidad adquirida en los primeros meses de vida:

Triple Bacteriana Celular: protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (coqueluche).

protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (coqueluche). Triple Viral (Segunda dosis): fundamental para prevenir el sarampión, la rubéola y las paperas.

fundamental para prevenir el sarampión, la rubéola y las paperas. Refuerzo de IPV (Antipoliomielítica): previene la poliomielitis mediante el uso de virus inactivados.

previene la poliomielitis mediante el uso de virus inactivados. Refuerzo contra la Varicela: esta dosis es clave para evitar formas graves de la enfermedad y complicaciones cutáneas o respiratorias.

Vacunas para la preadolescencia (11 años)

El segundo gran hito del calendario ocurre a los 11 años (nacidos en 2015). A esta edad, las vacunas apuntan a reforzar la protección contra enfermedades bacterianas y prevenir virus asociados al desarrollo de cáncer en la edad adulta:

Triple Bacteriana Acelular: refuerzo contra difteria, tétanos y tos convulsa.

refuerzo contra difteria, tétanos y tos convulsa. Vacuna contra el VPH (Virus del Papiloma Humano): desde 2024 se aplica una dosis única para ambos sexos. Es vital para prevenir el cáncer de cuello uterino y otras afecciones oncológicas.

desde 2024 se aplica una dosis única para ambos sexos. Es vital para prevenir el cáncer de cuello uterino y otras afecciones oncológicas. Antimeningocócica (Dosis única): protege contra cuatro tipos de meningococo (ACWY), previniendo la meningitis y la sepsis.

protege contra cuatro tipos de meningococo (ACWY), previniendo la meningitis y la sepsis. Fiebre Amarilla: se aplica como refuerzo solo para quienes residen o viajan a zonas de riesgo (Misiones, Corrientes y sectores de Formosa, Chaco, Salta y Jujuy).

Documentación y requisitos para la escuela

La constancia de vacunación actualizada es una parte esencial de la “Ficha Escolar 2026”. En jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, los directivos solicitan el carnet de vacunación completo junto con el apto médico físico, el control oftalmológico y el odontológico.

Es importante recordar que las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas y obligatorias en todo el país. Se aplican en hospitales públicos y centros de salud sin necesidad de orden médica. Al asistir al vacunatorio, se recomienda llevar el carnet físico para que el personal de salud pueda registrar la dosis y verificar si falta algún refuerzo de años anteriores.

Novedades en el calendario 2026

Este año también se destaca la consolidación de estrategias de salud familiar que indirectamente protegen al entorno escolar. Entre ellas, la vacunación obligatoria contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para embarazadas (entre las semanas 32 y 36.6), que previene la bronquiolitis en los bebés, y la recomendación de que docentes y auxiliares mantengan sus esquemas al día con la Doble Bacteriana (cada 10 años) y la vacuna antigripal anual en grupos de riesgo.

Completar el esquema de vacunación antes del primer día de clases asegura un entorno de aprendizaje protegido y evita que enfermedades erradicadas vuelvan a circular en la comunidad educativa.