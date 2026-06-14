¿qué es el "salario dinámico"? El impactante cambio que firmaron las empleadas domésticas y que ya rige en el país

La Secretaría de Trabajo de la Nación homologó el primer convenio colectivo de trabajo bajo el esquema de salario dinámico, una de las transformaciones más profundas tras la reforma laboral.

Este nuevo modelo elimina los antiguos topes rígidos y genera fuertes dudas entre los empleadores de todo el país sobre cómo impactará en el bolsillo cotidiano.

Cómo funciona el nuevo esquema de salarios dinámicos

A diferencia del sistema tradicional, el esquema dinámico establece una escala base obligatoria que funciona puramente como un piso prestacional mínimo.

Esto significa que, a partir de ahora, queda habilitada legalmente la negociación individual por productividad o tareas específicas por encima de ese umbral salarial.

La nueva normativa busca que el sueldo básico deje de ser usado como un techo máximo y estimule mejoras de ingresos acordadas de forma directa entre ambas partes.

El nuevo cronograma de aumentos escalonados

Junto con este debut contractual, se fijaron nuevos tramos de actualizaciones salariales progresivas que se aplicarán de manera escalonada en los próximos meses:

Tramo Abril: 1,8% de incremento.

1,8% de incremento. Tramo Mayo: 1,6% de incremento.

1,6% de incremento. Tramo Junio: 1,5% de incremento.

1,5% de incremento. Tramo Julio: 1,4% de incremento.

Asimismo, el histórico acuerdo contempla una fuerte actualización del 50% en la suma fija no remunerativa y eleva con idéntica proporción el adicional por zona desfavorable.

Zonas afectadas y montos diferenciales por región

Esta geolocalización de los montos generará un impacto directo y diferenciado según las normativas vigentes en las siguientes regiones específicas del territorio nacional:

Región Patagónica: Las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego aplicarán un adicional del 31% sobre el sueldo final .

Las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego aplicarán un adicional del . Provincia de Buenos Aires: El partido bonaerense de Carmen de Patagones también queda incluido bajo el beneficio del cobro diferencial por zona desfavorable.

Tanto para quienes pagan por hora bajo la categoría de tareas generales como para quienes realizan asistencia y cuidado de personas, el recibo digital deberá confeccionarse obligatoriamente con el nuevo esquema.