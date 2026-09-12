Detuvieron en miramar a un prófugo internacional buscado desde 2013 por un homicidio en paraguay

Un hombre argentino que era buscado internacionalmente desde hace más de una década por la Justicia de Paraguay fue detenido en la ciudad bonaerense de Miramar, luego de una investigación realizada por efectivos de la Policía Federal Argentina. Sobre el acusado pesaba una alerta roja internacional y está señalado en una causa por homicidio doloso y hurto agravado.

El detenido fue identificado como Christian Dobal Mendoza, de 30 años, quien llevaba una vida aparentemente normal en Miramar y fue localizado por agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata. De acuerdo con la información conocida, fue capturado mientras realizaba trabajos de pintura en un domicilio de esa ciudad.

La investigación comenzó luego de que surgieran datos que indicaban que el hombre podría encontrarse en Miramar. Los agentes realizaron durante varios días tareas de vigilancia y seguimientos encubiertos hasta establecer el lugar donde residía y sus movimientos habituales. Una vez confirmada su identidad, concretaron la detención sin que se registraran incidentes.

Un crimen ocurrido en 2013

El pedido de captura tiene origen en un grave hecho ocurrido el 10 de noviembre de 2013 en Ñemby, Paraguay, donde fue asesinada Lializ Alexandra Velázquez, una estudiante de 22 años. La joven se encontraba junto a dos amigos esperando un colectivo sobre el Acceso Sur, a la altura del kilómetro 17, cuando fueron abordados por varias personas que se movilizaban en motocicletas.

Según los antecedentes de la causa, Dobal Mendoza habría llegado al lugar en una motocicleta junto con otro hombre y habría cumplido una función de apoyo mientras otros integrantes del grupo abordaban a los jóvenes. Durante el episodio se produjo el disparo que terminó con la vida de la estudiante y fue sustraído un teléfono celular. Por el caso, otros involucrados fueron posteriormente condenados por la Justicia paraguaya.

Dobal Mendoza había sido detenido inicialmente en Paraguay, pero posteriormente recibió el beneficio del arresto domiciliario. Fue en esas circunstancias cuando desapareció de ese país y permaneció prófugo durante años, hasta ser localizado ahora en territorio bonaerense.

Tras su captura en Miramar, fue trasladado a la sede de la Policía Federal en Mar del Plata, donde quedó alojado a disposición de la Justicia argentina mientras avanzan las actuaciones vinculadas con el pedido internacional y el proceso para su eventual extradición a Paraguay.