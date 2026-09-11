Una ciudad bonaerense se prepara para un desfile de carruajes históricos, folklore y comidas rurales: la entrada es gratis

Este fin de semana, una ciudad de la Provincia de Buenos Aires volverá a llenar uno de sus parques con carruajes antiguos, caballos, música folklórica y comidas típicas. La propuesta tendrá actividades durante sábado y domingo y el acceso general será gratuito.

La programación combina tradición rural con una salida familiar: habrá exhibiciones, una jura de ejemplares, una exposición de pintura costumbrista, peña y un paseo de carruajes que recorrerá distintos puntos de la ciudad.

La fecha coincide con otras escapadas gastronómicas y culturales que vienen ganando espacio en septiembre. Entre ellas está la Fiesta del Salame de Mercedes, otro de los encuentros bonaerenses que concentra actividades durante el fin de semana.

Chascomús recibe el 12º Encuentro del Caballo y el Carruaje

La celebración es el 12º Encuentro del Caballo y el Carruaje de Chascomús, programado para el sábado 12 y domingo 13 de septiembre. El epicentro será el Parque de los Libres del Sur, uno de los espacios más reconocibles de la ciudad, frente a la laguna.

edición anterior del Encuentro del Caballo y el Carruaje en el Parque de los Libres del Sur. Foto: Municipalidad de Chascomús.

La agenda publicada por Turismo de la Provincia de Buenos Aires indica que las actividades comenzarán desde las 11:00 y que la entrada será gratuita.

La información oficial puede consultarse en la agenda turística de la Provincia de Buenos Aires, donde también se detallan los principales atractivos de cada jornada.

Qué habrá el sábado 12

El sábado concentrará buena parte de las actividades en el Parque de los Libres del Sur. Funcionará un patio de comidas típicas a beneficio de escuelas rurales y habrá espectáculos de folklore durante la jornada.

También está anunciada la actuación de la Banda Militar Ituzaingó del Regimiento de Artillería 1, además de la presentación de carruajes antiguos y una jura de ejemplares Hackney a cargo del jurado internacional Jorge Gutiérrez Pubil, de Chile.

El programa incluye además una exposición del pintor costumbrista Francisco Madero Marenco en el Museo Pampeano. Por la noche habrá una peña con Juan Miguel Ochoa y Pancho Auzoberria, junto a Andrés, Mariano y Walter Casco.

El domingo habrá un paseo de carruajes por Chascomús

La segunda jornada tendrá una escena especialmente atractiva para quienes quieran ver los carruajes en movimiento. El domingo se realizará un paseo por el camino de circunvalación, con los vehículos de época recorriendo la zona de la laguna.

Luego está previsto un almuerzo y la entrega de premios en la Estancia La Alameda. La organización difundió el teléfono (2241) 508536 para reservas vinculadas con las actividades que las requieran.

El encuentro es organizado por la Asociación del Caballo y el Carruaje con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús.

Una salida para combinar con la laguna

El lugar elegido hace que la propuesta pueda transformarse fácilmente en una escapada de día. El Parque de los Libres del Sur se encuentra junto al principal atractivo natural de Chascomús y permite combinar el encuentro con una caminata por la costanera.

Quienes lleguen especialmente por el evento pueden organizar la visita alrededor de los horarios de las exhibiciones y dejar tiempo para recorrer el casco histórico, el Museo Pampeano o alguno de los sectores públicos frente a la laguna.

Para quienes prefieran una salida centrada en gastronomía, también se realiza este fin de semana la Fiesta del Asado en Moquehuá, otra alternativa dentro del calendario bonaerense.

En Chascomús, en cambio, el atractivo será ver de cerca carruajes históricos, caballos y tradiciones rurales en dos jornadas que buscan recuperar parte del patrimonio cultural bonaerense sin cobrar entrada general.