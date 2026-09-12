Cuenta dni: cómo saber si ganaste el sorteo del aniversario y hasta cuándo puede llegar el aviso

El sorteo especial por el aniversario de Banco Provincia ya se realizó y miles de usuarios de Cuenta DNI entraron ahora en una etapa distinta: esperar una eventual comunicación del Banco. No existe una lista pública de ganadores para consultar con el DNI, por lo que la clave está en conocer cómo funciona la notificación y hasta cuándo puede llegar.

El sorteo se hizo el viernes 11 de septiembre a las 15:00, mediante un sistema informático aleatorio y con intervención de escribano. De allí surgieron diez potenciales ganadores titulares y otros diez suplentes. Quienes participaron del juego durante la Semana del Cliente entraron automáticamente en esa base, incluso si no llegaron a completar el recorrido.

Es importante no confundir esta instancia con el juego de Cuenta DNI que otorgó hasta 10.000 beneficios de reintegro. El sorteo final tiene otros premios y otro procedimiento.

Cómo avisa Banco Provincia si saliste sorteado

Las bases oficiales establecen que los potenciales ganadores serán contactados por correo electrónico y/o llamada telefónica. La comunicación debe producirse dentro de los dos días hábiles posteriores al sorteo.

Como el sorteo fue un viernes, el fin de semana no entra en el cómputo. En condiciones normales, el plazo se extiende durante el lunes 14 y el martes 15 de septiembre. Por eso, no recibir un mensaje durante el sábado o el domingo no significa haber quedado afuera.

Banco Provincia también aclara que primero verifica que el potencial ganador no registre situaciones que lo excluyan de la promoción, como mora o incumplimientos con la entidad.

El sorteo del aniversario es distinto del beneficio de reintegro obtenido dentro del juego Aventura Cuenta DNI.

Los 10 premios que se sortearon

El sorteo no entrega dinero en efectivo. Las bases detallan diez productos tecnológicos diferentes:

Premio Producto 1° Smart TV Philips 65 pulgadas OLED con Ambilight 2° Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 3° Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 4° Smart TV Enova 75 pulgadas QLED 4K 5° PlayStation 5 Standard 1TB + Gran Turismo 7 6° Parlante JBL PartyBox Stage 320 7° Nintendo Switch 2 Mario World Bundle 8° Samsung Galaxy A57 256 GB 9° Monopatín Xiaomi Electric Scooter 6 Lite 10° Samsung Galaxy Watch8 Classic

El listado completo figura en las bases de la promoción de Banco Provincia. Los premios no pueden canjearse por dinero ni transferirse libremente a otra persona.

Qué tenés que hacer si recibís el aviso

Ser seleccionado por el sistema no alcanza para convertirse automáticamente en ganador definitivo. Después del contacto hay un procedimiento que debe completarse.

El potencial ganador tiene 48 horas para responder y aportar la información requerida.

y aportar la información requerida. Durante el contacto debe responder correctamente una pregunta de cultura general sobre Argentina, sus instituciones, símbolos o actualidad.

sobre Argentina, sus instituciones, símbolos o actualidad. Si no responde dentro del plazo o contesta incorrectamente, pierde el derecho al premio y puede ingresar un suplente.

y puede ingresar un suplente. Una vez confirmado, el premio será enviado al domicilio informado sin costo.

La entrega puede realizarse dentro de los 60 días hábiles posteriores a la comunicación, por lo que ganar no significa recibir el producto de inmediato.

Atención con las estafas que usan premios como excusa

Este punto cobra especial importancia después de un sorteo. Banco Provincia recuerda que nunca solicita usuarios, claves, Token de Seguridad ni códigos por correo, mensajes o llamadas. Tampoco debería pedirte que hagas una transferencia para liberar un premio.

Si recibís un contacto sospechoso, no abras enlaces ni compartas datos sensibles. El hecho de que una persona conozca tu nombre o diga que ganaste no alcanza para demostrar que representa al Banco.

Mientras corre el plazo de notificación, también empieza otra etapa del aniversario: desde el lunes 14, quienes ganaron dentro del juego podrán usar el beneficio especial del 40% con tope de $40.000. Ese reintegro es independiente de los diez premios sorteados.

Qué pasa si el martes todavía no recibiste nada

Las bases no prevén una consulta pública por DNI ni una publicación inmediata con los nombres. Por eso, hasta que termine el plazo de dos días hábiles, lo más importante es revisar el correo asociado a la cuenta —incluida la carpeta de spam— y estar atento al teléfono.

Después puede abrirse una segunda instancia si algún potencial ganador no cumple los requisitos o no responde y debe ser reemplazado por un suplente.