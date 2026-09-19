Vtv en provincia de buenos aires: hasta cuándo rige el congelamiento de tarifas y cuáles son los montos

Renovar el control vehicular obligatorio en la Provincia de Buenos Aires no tendrá un costo más alto en las próximas semanas. El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó una medida junto a las empresas concesionarias para congelar los valores del servicio y postergar el incremento solicitado por el sector.

Fecha límite de la suspensión y prórroga del congelamiento

El acuerdo firmado entre la Provincia y las concesionarias establece una prórroga del congelamiento tarifario por un plazo de 90 días, contados a partir de su vigencia iniciada el 16 de julio.

De esta forma, la suspensión de la nueva tarifa rige de manera oficial hasta el 14 de octubre de 2026, fecha en la que vencerá el plazo estipulado en la resolución del Boletín Oficial.

La tarifa básica que se mantiene sin cambios

Durante este período, el valor básico del trámite para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos seguirá fijado en $97.057,65.

El pedido de incremento impulsado por las empresas buscaba llevar dicho costo a $114.105,99, lo que representaba un aumento cercano al 17% que quedó momentáneamente frenado.

Los precios de la VTV según la categoría del vehículo

Con la postergación del ajuste, el cuadro tarifario vigente para el resto de las categorías en territorio bonaerense se compone de los siguientes montos:

Motos : $38.801,03.

: $38.801,03. Vehículos de más de 2.500 kilos : $174.604,64.

: $174.604,64. Remolques y acoplados livianos : $58.201,54.

: $58.201,54. Remolques y acoplados pesados: $87.302,33.

Motivos del freno y actualización salarial

El cálculo de la tarifa básica toma como referencia la variación salarial de los trabajadores del sector establecida entre el gremio SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

A pesar del acuerdo paritario, la Provincia resolvió aplazar la actualización tarifaria para frenar el impacto económico directo sobre el bolsillo de los automovilistas.