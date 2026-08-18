Fuerte disputa por la ley que permite la reelección indefinida de intendentes bonaerenses

El debate volvió a instalarse con fuerza en la Legislatura bonaerense. La normativa vigente permite dos mandatos consecutivos y, con las reglas actuales, el 59% de los intendentes de la Provincia quedaría impedido de buscar un nuevo período.

La discusión por la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses volvió a ocupar un lugar central en la agenda política de la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027.

De acuerdo con un relevamiento dado a conocer, 80 de los 135 intendentes bonaerenses —el 59% del total— no podrían postularse para un nuevo mandato si se mantiene la legislación vigente.

La normativa establece actualmente que los jefes comunales pueden ser reelegidos consecutivamente por un solo período. La regulación fue establecida por la Ley 14.836, sancionada en 2016, y posteriormente modificada en 2021 mediante la Ley 15.315, que determinó cómo debían computarse los períodos para los intendentes.

El gobernador Axel Kicillof volvió a respaldar la posibilidad de eliminar el límite y permitir que los vecinos puedan elegir nuevamente a sus intendentes. Sin embargo, el proyecto enfrenta un escenario complejo en la Legislatura y, por el momento, no contaría con los votos suficientes para avanzar.

La discusión atraviesa a prácticamente todos los espacios políticos. Según el relevamiento, entre los 80 intendentes alcanzados por la restricción hay 51 de Unión por la Patria, 16 de la UCR, 7 del PRO y 5 pertenecientes a fuerzas vecinales, además de Diego Valenzuela, actualmente vinculado a La Libertad Avanza.

Un debate que puede modificar el mapa político de 2027

La eventual eliminación del límite a las reelecciones tendría un impacto directo sobre la conformación política de los municipios bonaerenses.

Con la ley vigente, decenas de intendentes deberán comenzar a definir quién será su eventual sucesor, mientras que una modificación de la normativa les permitiría competir nuevamente por la conducción de sus distritos.

Entre quienes han defendido públicamente la posibilidad de un nuevo mandato aparecen intendentes como Julio Zamora, de Tigre, y Fabián Cagliardi, de Berisso, quienes sostienen argumentos vinculados con el derecho de los ciudadanos a elegir y con la interpretación de las normas que regulan las reelecciones.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia de distintos sectores políticos. La Libertad Avanza, el PRO y la UCR han expresado reparos al proyecto, mientras que dentro del propio peronismo existen diferencias sobre la estrategia para avanzar con la modificación.

El oficialismo bonaerense necesita reunir los votos necesarios en ambas cámaras de la Legislatura para modificar la legislación antes de las elecciones de 2027. El escenario actual, de acuerdo con los últimos análisis políticos, continúa siendo incierto.

De esta manera, la definición sobre las reelecciones no solamente determinará qué intendentes podrán volver a competir, sino que también puede modificar anticipadamente el armado político de numerosos municipios bonaerenses.

Con la legislación vigente, por ahora, 80 jefes comunales tienen vedada la posibilidad de buscar un nuevo mandato en 2027. Si la Legislatura modifica la ley, ese escenario podría cambiar sustancialmente.