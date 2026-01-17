Verano 2026: Dónde están los radares en la Provincia de Buenos Aires y los nuevos valores de las multas

Si estás planeando tu viaje a la Costa Atlántica o tenés que circular por las rutas bonaerenses este verano, hay un dato clave que no podés pasar por alto: los controles de velocidad se endurecieron y los valores de las multas se actualizaron a partir del 1° de enero de 2026.

La Provincia de Buenos Aires desplegó un operativo masivo para esta temporada, con más de 70 radares (fijos y móviles) ubicados estratégicamente en los corredores viales más transitados, especialmente en la Autovía 2 y las rutas 11, 63 y 74. Además, la tecnología ahora permite detectar no solo excesos de velocidad, sino también el uso del celular al volante.

Cuánto cuestan las multas en enero de 2026

El gobierno provincial actualizó el valor de la Unidad Fija (UF), que es la medida que regula el costo de las infracciones y se basa en el precio de la nafta premium.

Valor de la UF (Enero/Febrero 2026): $1.807

Esto impacta directamente en tu bolsillo si cometés una infracción. A continuación, te detallamos los montos estimados para las faltas más comunes este verano:

Tipo de Infracción Rango de UF Monto Estimado ($) Exceso de velocidad 150 a 1.000 UF Entre $271.050 y $1.807.000 Sin VTV 300 a 1.000 UF Entre $542.100 y $1.807.000 Alcoholemia positiva 200 a 1.000 UF Hasta $1.807.000 Circular por banquina 200 a 1.000 UF Hasta $1.807.000 Falta de seguro/licencia 50 a 100 UF Entre $90.350 y $180.700

Mapa de radares: Dónde tenés que levantar el pie del acelerador

La Autovía 2 concentra la mayor cantidad de dispositivos. Es fundamental que prestes atención a la cartelería, ya que las máximas pueden variar bruscamente de 120 km/h a 80 km/h o incluso 60 km/h al cruzar zonas urbanas.

Estos son los puntos críticos confirmados para esta temporada:

Berazategui (Km 40-48): Máxima de 100 km/h hacia la costa y 80 km/h mano a Capital.

Máxima de 100 km/h hacia la costa y 80 km/h mano a Capital. La Plata (Km 50-55): Máxima de 80 km/h en ambos sentidos.

Máxima de en ambos sentidos. Chascomús (Km 110-116): Zona de reducciones a 80 km/h .

Zona de reducciones a . Lezama (Km 150-155): Atención porque hay tramos de autopista (120 km/h) pero baja drásticamente al cruzar la localidad.

Atención porque hay tramos de autopista (120 km/h) pero baja drásticamente al cruzar la localidad. Castelli (Km 175-185): Máxima de 80 km/h .

Máxima de . Dolores (Km 195-205): Uno de los puntos con más controles; máxima de 100 km/h.

Uno de los puntos con más controles; máxima de 100 km/h. General Guido (Km 249): Máxima de 80 km/h (sentido a Bs. As.).

Máxima de (sentido a Bs. As.). General Pirán (Km 320-330): Máxima de 80 km/h .

Máxima de . Camet / Entrada a Mar del Plata (Km 390-400): Máxima de 80 km/h.

Si creías que esquivando la Ruta 2 te salvabas de los controles, tenemos malas noticias. El “Operativo Sol a Sol” de este verano 2026 no solo blindó la autovía principal, sino que sembró de radares las rutas alternativas y los corredores del interior.

Acá te pasamos la data fina de dónde tenés que estar atento si elegís otros caminos para tus vacaciones o viajes de trabajo.

Ruta 11: La interbalnearia está minada

Es la gran alternativa para quienes van al Partido de la Costa, Pinamar o Gesell, y este año suma 11 puntos de fiscalización fijos, además de los móviles. La clave acá es que atraviesa muchas zonas urbanas balnearias donde la máxima cae abruptamente.

General Lavalle / Conesa: Es un clásico que sigue vigente. Atención en los kilómetros cercanos a la ría y el acceso a San Clemente.

Es un clásico que sigue vigente. Atención en los kilómetros cercanos a la ría y el acceso a San Clemente. Accesos a balnearios: Hay cámaras confirmadas en los ingresos a Las Toninas , Santa Teresita y Mar de Ajó .

Hay cámaras confirmadas en los ingresos a , y . Kilómetros clave: Se reportaron controles activos en los km 249, 290, 327 y 410 .

Se reportaron controles activos en los . ¡Ojo! En muchos tramos de esta ruta la máxima es de 110 km/h (no 120 ni 130) y baja a 60 km/h o 40 km/h en las rotondas de acceso.

El “Triángulo de Dolores”: Rutas 63 y 74

Muchos conductores hacen el empalme en Dolores para ir hacia Pinamar o Villa Gesell. Es un trayecto corto pero intensamente vigilado.

Ruta 63: Tiene 5 radares en apenas 30 kilómetros. 1 Km 0.55: Apenas bajás del distribuidor de Dolores. Km 9 y Km 13: En la recta hacia la Esquina de Crotto.

Tiene en apenas 30 kilómetros. Ruta 74: Conecta General Madariaga con Pinamar y la Ruta 2 (vía Las Armas). 2 Cuenta con 6 dispositivos . 3 General Madariaga: Atención en el Km 23 y en los accesos a la ciudad. Tramo Las Armas – Madariaga: Radar reportado cerca del Km 148 , a mitad de camino. 4

Conecta General Madariaga con Pinamar y la Ruta 2 (vía Las Armas). Cuenta con .

Rutas del Interior y el Sudoeste

Si tu destino no es la playa, o viajás hacia las sierras, también hay novedades importantes para este 2026.

Ruta 205 (Nuevo radar): Se instaló un cinemómetro entre Saladillo y Roque Pérez , a la altura de la estancia “La Federala”. 5 La máxima permitida ahí es de 60 km/h . 6

Se instaló un cinemómetro entre , a la altura de la estancia “La Federala”. La máxima permitida ahí es de . Ruta 226 y 55 (Balcarce/Tandil): Se firmaron convenios para fiscalizar los accesos. Ruta 226: Radares en dirección al INTA (Balcarce) y controles móviles frecuentes en la entrada a Tandil . Ruta 55: Controles activos sentido a Vidal y Los Pinos.

Se firmaron convenios para fiscalizar los accesos. Ruta 36: Esta ruta, que muchos usan como alternativa “low cost” para bajar a la costa (empalma con la 11 en Pipinas), tiene 2 radares fijos operativos, generalmente en la zona de La Plata y Verónica.

Tabla de Velocidades Máximas (Referencia)

Para que no te agarre desprevenido en rutas de un solo carril (como la 11, 205 o 74):

Tipo de Vía Máxima General Cruces / Curvas Zonas Urbanas Autovías (Ruta 2, tramos R11) 120 / 130 km/h – 60 / 80 km/h Rutas Convencionales 110 km/h 60 km/h 40 / 60 km/h

Dato importante: Además de los fijos, se sumaron radares móviles que rotan su ubicación. Estos equipos de última generación tienen capacidad para fiscalizar el uso de dispositivos móviles mientras se conduce.

Cómo saber si un radar es legal

Es una duda frecuente entre los conductores. Para que una fotomulta sea válida, el radar debe cumplir ciertos requisitos:

Estar homologado por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Contar con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El operativo debe estar debidamente señalizado con cartelería previa que indique la presencia de fiscalización electrónica.

Si te detienen en un control y tenés dudas, podés solicitar ver la homologación del equipo. Si se trata de una fotomulta que te llega a tu casa, el acta debe incluir el número de serie del radar y la fecha de vencimiento de su calibración.

Documentación obligatoria para salir a la ruta

Para evitar demoras y malos momentos en los controles policiales, asegurate de tener todo esto en la guantera (o en tu celular, en el caso de la app Mi Argentina, aunque siempre es recomendable llevar el físico por si no tenés señal):

Licencia de conducir vigente.

vigente. DNI .

. Cédula Verde o Azul (según corresponda).

(según corresponda). Comprobante de seguro vigente.

vigente. VTV al día (fundamental, ya que es una de las multas más caras).

al día (fundamental, ya que es una de las multas más caras). Matafuegos con carga vigente y balizas portátiles.

Este verano 2026, la clave es la prevención. Respetar las velocidades no solo cuida tu economía frente a los nuevos valores de las multas, sino que, lo más importante, garantiza que llegues bien a tu destino.