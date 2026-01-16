Mapa de radares 2026: dónde están las nuevas cámaras en Ruta 2 y 11 que ya emiten multas millonarias

La temporada de verano 2026 entró en su pico máximo y, con el recambio turístico de la segunda quincena de enero, millones de vehículos circulan por el Corredor Atlántico. Sin embargo, el regreso a casa puede traer una sorpresa desagradable semanas después: las fotomultas. El Ministerio de Transporte bonaerense ha reforzado los controles con nuevos cinemómetros fijos y móviles en puntos estratégicos donde la velocidad máxima desciende bruscamente, convirtiéndose en verdaderas “trampas” para los conductores distraídos.

No se trata solo de respetar la ley, sino de cuidar el bolsillo: con la última actualización del valor de la Unidad Fija (UF) atada al precio del combustible, una infracción por exceso de velocidad puede superar fácilmente las seis cifras. A continuación, el detalle de los puntos críticos relevados este enero en las rutas más transitadas hacia la Costa.

Ruta 2: Los puntos “ciegos” donde hay que levantar el pie

La Autovía 2 es la columna vertebral del turismo, pero tiene zonas urbanizadas donde la velocidad máxima baja de 120 km/h a 80 km/h o incluso 60 km/h. Los nuevos dispositivos están calibrados para detectar infracciones en ambos carriles.

Zona Abasto y Etcheverry (Km 40 al 52): Es la salida del Gran Buenos Aires. Hay cámaras fijas en el Km 52 que suelen captar excesos de velocidad apenas el tránsito se libera. Máxima: 80 km/h.

Chascomús (Km 113 a 116): Un clásico que sigue vigente y se ha reforzado. Frente al parador Atalaya y las estaciones de servicio, la máxima es de 80 km/h, pero hay sectores de 60 km/h en los retomes.

Lezama (Km 152 al 156): Es uno de los puntos con mayor cantidad de infracciones. Al atravesar una zona urbana, la ruta se convierte en "avenida". Los radares están bien señalizados pero no perdonan excesos de más de 60 km/h.

Dolores (Km 203): En la intersección con la Ruta 63 (camino obligado a La Costa y Pinamar), los controles son estrictos tanto por cámaras fijas como por operativos móviles policiales.

Maipú (Km 274): Para quienes siguen a Mar del Plata, este es un punto de vigilancia reciente.

Ruta 11: El peligro de la Interbalnearia

La Ruta 11 exige mayor atención porque atraviesa numerosas localidades costeras. Los radares aquí suelen estar ubicados en los accesos a los balnearios, donde el límite de velocidad es estricto.

General Conesa y Esquina de Crotto: En el empalme donde la ruta se bifurca, los controles de velocidad son constantes debido a la peligrosidad del cruce.

General Lavalle (Km 290 al 295): Históricamente conocido como el tramo de las multas. Antes de llegar a San Clemente y Las Toninas, hay una sucesión de cámaras. La velocidad baja a 60 km/h y es fundamental respetarla.

Accesos a Pinamar y Villa Gesell (Km 390 en adelante): En los tramos de doble vía inaugurados en los últimos años se han instalado nuevos pórticos de control de velocidad.

Mar Chiquita (Km 483): Antes de ingresar a Mar del Plata por el norte, la zona de la laguna tiene controles de velocidad reducida.

Radares móviles: el factor sorpresa

Más allá de los puntos fijos informados oficialmente, el Operativo De Sol a Sol 2026 ha desplegado decenas de radares móviles operados por Seguridad Vial. Estos dispositivos son rotativos y suelen ubicarse en:

Ruta 63 (tramo Dolores – Esquina de Crotto).

Ruta 74 (camino de Gral. Madariaga a Pinamar).

Accesos a balnearios específicos como Mar de las Pampas o Cariló.

La ubicación de estos radares no aparece siempre en aplicaciones como Waze o Google Maps en tiempo real, por lo que la única defensa segura es la observación de la cartelería naranja de “Fiscalización de Velocidad”.

¿Cuánto cuestan las multas hoy?

El valor de las multas en la Provincia de Buenos Aires se calcula en Unidades Fijas (UF), cuyo valor equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede La Plata. Con los aumentos de combustible registrados a principios de 2026, los valores se han disparado.

Exceso de velocidad: Varía entre 150 y 1.000 UF. Dependiendo de la gravedad, la multa puede oscilar entre cifras muy elevadas que golpean el presupuesto vacacional.

No tener VTV al día: De 300 a 1.000 UF.

De 300 a 1.000 UF. Circular por banquina: Una de las infracciones más penadas en verano, con multas que parten de las 200 UF.

Cómo consultar si tenés multas antes de que llegue la carta

Si pasaste por alguno de estos radares y tenés la duda, no es necesario esperar la notificación en papel (que puede tardar meses). Se puede consultar online ingresando al sitio oficial de Infracciones BA del gobierno provincial. Allí, ingresando el dominio del vehículo o el DNI del titular, el sistema informa en el momento si existen actas labradas, permitiendo acceder al pago voluntario con un 50% de descuento si se abona dentro de los primeros días de emitida la infracción.