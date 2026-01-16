Cambios en la VTV: Qué autos quedan exentos en 2026 y quiénes la hacen GRATIS

Arrancamos el 2026 con un escenario dispar para los conductores. Mientras la Provincia de Buenos Aires aplicó hoy un fuerte aumento en las tarifas (superando los $97.000 para autos), la Ciudad de Buenos Aires mantiene un esquema que favorece a los vehículos más modernos con plazos de gracia más largos.

La gran duda de todos los veranos es: “¿Me toca o no me toca?”. La respuesta depende de dónde esté radicado tu auto y, fundamentalmente, del año de patentamiento. Acá te armamos la “calculadora” para que sepas si tenés que sacar turno o si podés seguir de largo.

La “Calculadora” de Años: ¿Tu auto entra en la exención?

No es lo mismo tener el auto en CABA que en Provincia. Las reglas cambiaron y los plazos de “gracia” (el tiempo que un 0 km puede circular sin verificar) son muy distintos.

En CABA: Más aire para los nuevos

La normativa porteña es la más benévola. Si tu auto es particular, tenés 4 años de gracia desde el patentamiento (siempre que no pases los 64.000 km).

Modelos 2026, 2025, 2024 y 2023: EXENTOS . No hacen la VTV este año (salvo que el 2023 ya tenga más de 64.000 km).

. No hacen la VTV este año (salvo que el 2023 ya tenga más de 64.000 km). Modelos 2022: SE LES TERMINÓ LA GRACIA. Si tu auto cumple 4 años este mes (patentado en enero 2022), te toca verificar según el número de tu patente.

Ver también: Adiós a la VTV en Provincia de Buenos Aires: avanza el proyecto para eliminarla por completo

Dato Extra: Si tu auto en CABA tiene entre 4 y 7 años (modelos 2019 a 2022) y menos de 84.000 km, la oblea te dura 2 años. Es un alivio enorme para no volver en 2027.

En Provincia (PBA): La regla de los 2 años

Acá el criterio es más estricto. La gracia es de solo 24 meses.

Modelos 2026 y 2025: EXENTOS .

. Modelos 2024: ATENCIÓN. Si tu auto cumple 2 años (patentado en 2024), ya entra en el calendario de verificación obligatoria anual.

¿Quiénes la hacen GRATIS en 2026?

Acá es donde muchos pierden plata por no saber que les corresponde el beneficio. La “gratuidad” no es automática, hay que tramitarla, y los requisitos cambian cruzando la General Paz.

Grupo CABA (Ciudad) PBA (Provincia) Jubilados y Pensionados GRATIS. Si cobrás hasta 2 haberes mínimos y sos titular del vehículo. PAGAN. (Generalmente tarifa plena, salvo excepciones municipales muy puntuales). Personas con Discapacidad GRATIS. Titulares de vehículos. También aplica a padres/tutores/cónyuges (no titulares) si el auto se usa para traslado. GRATIS. Titulares con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Bomberos / Municipales GRATIS. GRATIS.

Importante: En todos los casos de gratuidad, el trámite es obligatorio. No es que no vas; vas, verificás, te pegan la oblea, pero el costo es $0. Si sos jubilado en CABA, recordá llevar el último recibo de haberes para acreditar que no superás el tope.

Ver también: Multas Verano 2026: el detalle que muchos pasan por alto y genera infracción en Provincia de Buenos Aires

El golpe al bolsillo: Tarifas actualizadas (Enero 2026)

Si no entrás en las exenciones por año ni en los grupos bonificados, te toca pagar. Y la noticia del día es el aumento en la Provincia de Buenos Aires que rige desde este 16 de enero.

Autos en PBA (hasta 2.500 kg): Pasó a costar $ 97.057,65 .

Pasó a costar . Autos en CABA: Ronda los $ 63.453 .

Ronda los . Motos en PBA: Se fue a $ 38.801,03.

Ver también: VTV en Provincia: el “rulo” legal para congelar la tarifa y pagar menos este 2026

¿Qué miran sí o sí?

Más allá de los papeles, si vas a la planta, revisá esto antes de salir para no tirar la plata:

Luces: Que no te falte ninguna (freno, posición, patente).

Que no te falte ninguna (freno, posición, patente). Cinturones: Que traben bien todos.

Que traben bien todos. Matafuegos: Cargado y a mano (no en el baúl).

Cargado y a mano (no en el baúl). Neumáticos: Que no estén lisos y que la rueda de auxilio esté presente.

Este 2026 viene con controles estrictos. Si tu patente es vieja o tu kilometraje es alto, no te duermas: la multa por circular sin VTV arranca en los $300.000 y te retienen la licencia. Fijate bien en tu cédula verde y el odómetro antes de sacar el turno.