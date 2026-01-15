Adiós a la VTV en Provincia de Buenos Aires: avanza el proyecto para eliminarla por completo

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires vuelve a estar en el centro de la polémica. Mientras los conductores bonaerenses enfrentan un nuevo y fuerte aumento en la tarifa desde este viernes 16 de enero de 2026, la oposición reactiva con fuerza la iniciativa legislativa para eliminar definitivamente la obligatoriedad de este trámite.

Considerada por muchos como un “impuesto al rodamiento” más que una medida de seguridad, la VTV podría tener los días contados si prosperan los proyectos que buscan derogar el sistema actual. A continuación, te contamos los detalles de la propuesta, los nuevos costos vigentes y qué pasaría con la revisión de tu auto.

El proyecto para eliminar la VTV: ¿De qué se trata?

La iniciativa principal, que ha cobrado nuevo impulso en este inicio de 2026, busca derogar el sistema de verificación estatal y burocrático tal como lo conocemos. Legisladores de la oposición, encabezados recientemente por referentes de la Coalición Cívica y retomando propuestas del PRO (como la de la senadora Aldana Ahumada presentada a fines de 2024), argumentan que la VTV se ha transformado en un fin recaudatorio.

Los puntos claves de la propuesta de eliminación son:

Fin de la obligatoriedad estatal: Se propone eliminar las plantas verificadoras monopólicas actuales.

Se propone eliminar las plantas verificadoras monopólicas actuales. Nuevo sistema de control: Las revisiones se regirían por los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito. Esto permitiría que los controles técnicos los realicen talleres privados habilitados o concesionarios oficiales de las marcas, descentralizando el trámite.

Las revisiones se regirían por los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito. Esto permitiría que los controles técnicos los realicen o concesionarios oficiales de las marcas, descentralizando el trámite. El argumento de la “ineficacia”: Los autores del proyecto sostienen que menos del 1% de los siniestros viales en Argentina se deben a fallas mecánicas. La inmensa mayoría de los accidentes (99%) ocurren por factor humano (exceso de velocidad, alcohol, imprudencia) o por el mal estado de las rutas, responsabilidad del mismo Estado que exige la VTV.

Enero 2026: Nuevo golpe al bolsillo de los conductores

El reclamo por la eliminación del trámite se intensifica en un contexto económico crítico para los automovilistas. El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó un nuevo aumento del 21,8% que entra en vigencia a partir del viernes 16 de enero de 2026.

Con este ajuste, los valores actualizados para realizar la VTV en la Provincia de Buenos Aires quedan conformados de la siguiente manera:

Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): La tarifa básica asciende a $97.057,65 .

La tarifa básica asciende a . Motos: El costo pasa a ser de $38.801,03 .

El costo pasa a ser de . Vehículos pesados: Superan los $174.600.

Este incremento se suma a las subas acumuladas durante el último año, haciendo que el costo de mantener un auto en regla sea cada vez más difícil de afrontar para las familias trabajadoras, especialmente cuando el estado de las calles y rutas provinciales sigue presentando graves deficiencias.

¿Qué falta para que se apruebe la eliminación?

Actualmente, el debate está planteado en la Legislatura bonaerense. El diputado Andrés De Leo confirmó que, al inicio del año legislativo 2026, la prioridad será tratar la derogación de la VTV. El argumento central es contundente: “La VTV es un gasto que no salva vidas; el problema está en las rutas abandonadas”.

Para convertirse en ley, el proyecto deberá sortear el debate en comisiones y obtener mayoría en ambas cámaras. Desde el oficialismo provincial, si bien defienden la herramienta como un pilar de seguridad vial, han admitido la posibilidad de revisar el sistema para modernizarlo, aunque se resisten a su eliminación total.

Mientras la política debate, los conductores deben seguir cumpliendo con la obligación para evitar multas, que también se han disparado en los últimos meses.