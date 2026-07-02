Trenes argentinos lanzó un nuevo servicio diferencial: horarios, paradas y cuánto cuesta el pasaje

Trenes Argentinos puso en marcha un nuevo servicio diferencial de larga distancia diseñado especialmente para quienes necesitan trasladarse con mayor confort y ganar tiempo en su rutina diaria.

A continuación, te contamos todos los detalles de esta propuesta que ya se encuentra activa para transformar tu experiencia de viaje.

Comodidades a bordo del nuevo servicio

La nueva formación está equipada con tecnología pensada para marcar la diferencia respecto a los traslados urbanos convencionales.

Los pasajeros se encontrarán con unidades que disponen de aire acondicionado, baños totalmente equipados y coche comedor.

Además, se puede elegir viajar en asientos de categoría Primera o Pullman, garantizando un trayecto placentero para aprovechar el tiempo descansando o trabajando.

Días y horarios para la ida hacia el interior

El cronograma diario ya está establecido con precisión para que puedas planificar tus viajes de la semana de manera óptima.

El tren parte todos los días desde Retiro a las 18:15, permitiendo una salida ideal al término de la jornada laboral o de estudio.

Durante el recorrido realiza paradas estratégicas en José C. Paz a las 19:16, Pilar a las 19:36, Manzanares a las 19:46, Dr. Domingo Cabred a las 19:53 y Cortines a las 20:05, continuando luego su ruta.

Cronograma de regreso hacia la Ciudad

Para quienes necesitan ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde temprano, el servicio cuenta con un esquema de lunes a sábados y otro para el fin de semana.

De lunes a sábados sale desde Dr. Domingo Cabred a las 5:52, pasa por Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10, José C. Paz a las 6:28 y tiene su arribo programado a Retiro a las 7:28.

Los domingos y feriados el horario se modifica levemente: la formación parte a las 6:14 y llega a la terminal porteña a las 7:49.

Tarifas y cómo adquirir los pasajes

Los pasajes ya se encuentran disponibles y se pueden comprar mediante la página web oficial de la empresa o en boleterías de larga distancia.

El costo del boleto varía según la comodidad elegida: el valor para la categoría Primera es de $2.100.

Por su parte, quienes prefieran viajar en la categoría superior Pullman abonarán un valor de $4.700 por el tramo.