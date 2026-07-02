¿usás la app ypf? El drástico cambio que llega a la aplicación y vas a notar en tu billetera

Si sos de los millones de argentinos que abren la aplicación cada vez que van a cargar nafta, tenés que saber que el ecosistema digital de la petrolera está cambiando por completo y sumará herramientas clave para cuidar tu bolsillo.

La plataforma dejará de ser una simple billetera para pagar combustible y se convertirá en un sistema financiero integral que ofrecerá desde tarjetas internacionales hasta inversiones accesibles para cualquier usuario.

A continuación, te detallamos las cuatro grandes novedades con datos precisos, fechas de lanzamiento y montos confirmados por la empresa.

Alianza estratégica con Mastercard y nueva tarjeta prepaga

YPF Digital cerró un acuerdo a largo plazo con Mastercard para emitir su propia tarjeta prepaga exclusiva. Este nuevo plástico estará disponible hacia fines de este año y permitirá realizar compras tanto en comercios físicos como virtuales de la red global, extendiendo los beneficios de la app mucho más allá de las estaciones de servicio hacia rubros como gastronomía, movilidad y entretenimiento.

Cuenta remunerada automáticas junto al Banco Santander

La aplicación ya permite activar una funcionalidad muy esperada que genera rendimientos financieros automáticos sobre el dinero que dejes depositado en la cuenta virtual. Gracias a la gestión de fondos a cargo de Santander Asset Management Argentina, los saldos rinden con una de las tasas más competitivas del mercado, activándose de forma simple y transparente con solo aceptar los términos en la pantalla.

Compra directa de acciones de YPF desde el celular

El próximo 1° de agosto, la plataforma dará un paso histórico y habilitará a cualquier persona a comprar acciones de YPF de forma directa. La gran ventaja es que no se necesitará gestionar previamente una cuenta comitente en una sociedad de bolsa, ya que la propia aplicación móvil de la compañía generará el alta de manera automática para los pequeños ahorristas.

El truco técnico que baja el precio para invertir

Para facilitar el acceso a los pequeños inversores, el directorio ya aprobó un desdoblamiento de acciones conocido como split con una relación de 10 a 1. Esta maniobra financiera reducirá el valor nominal de cada título en el mercado local para que el precio unitario sea mucho más bajo, permitiendo que personas con distintos niveles de ingresos puedan apostar por la empresa y esquivar los intentos de estafas virtuales de manera segura.