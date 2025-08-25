Ualá ofrece 25% de reintegro en farmacias: Cómo aprovechar la promo

Si estás buscando ahorrar en tus compras en farmacias, Ualá tiene una promoción que no podés dejar pasar: 25% de reintegro en farmacias adheridas a la promoción. Esta oferta es ideal para quienes usan su tarjeta Ualá, ya sea prepaga o de crédito, para pagar medicamentos, productos de cuidado personal o belleza. Acá te contamos todo lo que necesitás saber para aprovechar al máximo este beneficio en 2025.

¿En qué consiste el reintegro del 25% en farmacias con Ualá?

La promoción de Ualá ofrece un 25% de reintegro en compras realizadas en Farmacity, Simplicity y Get the Look, válida para pagos con tarjetas Ualá (crédito o prepaga) los sábados. Este beneficio es perfecto para quienes buscan descuentos en farmacias, ya sea en sucursales físicas o en compras online. Los reintegros tienen topes mensuales que varían según el tipo de tarjeta que uses, y se acreditan directamente en tu cuenta Ualá.

Condiciones principales de la promoción

Días válidos : Sábados, hasta el 31 de enero de 2025.

: Sábados, hasta el 31 de enero de 2025. Comercios adheridos : Farmacity, Simplicity y Get the Look.

: Farmacity, Simplicity y Get the Look. Medios de pago : Tarjeta de Crédito Mastercard Ualá o Tarjeta Prepaga Ualá.

: Tarjeta de Crédito Mastercard Ualá o Tarjeta Prepaga Ualá. Topes de reintegro :

: Tarjeta Prepaga: Hasta $6.000 por mes.

por mes. Tarjeta de Crédito: Hasta $10.000 por mes.

por mes. Acreditación : El reintegro se refleja en tu cuenta Ualá dentro de los 30 días posteriores a la compra.

: El reintegro se refleja en tu cuenta Ualá dentro de los posteriores a la compra. Exclusiones: No aplica a pagos con código QR ni es acumulable con otras promociones.

Esta promo está diseñada para usuarios con una cuenta activa en la app Ualá y, en el caso de la tarjeta de crédito, una caja de ahorros en pesos con Uilo (antes Wilobank).

¿Cómo aprovechar el 25% de reintegro en Farmacity?

Para sacarle el jugo a esta promoción, seguí estos pasos:

Verificá tu cuenta Ualá: Asegurate de tener una cuenta activa en la app y, si usás la tarjeta de crédito, una caja de ahorros en pesos con Uilo. Hacé tus compras los sábados: La promo es válida únicamente los sábados, ya sea en sucursales físicas de Farmacity, Simplicity o Get the Look, o en sus sitios web oficiales. Pagá con tu tarjeta Ualá: Usá tu tarjeta prepaga o de crédito Mastercard Ualá. Recordá que los pagos con QR no aplican. Revisá el reintegro: El descuento se acreditará en tu cuenta Ualá dentro de los 30 días. Podés chequearlo en la app, en la sección de movimientos.

Si tenés dudas, podés consultar los detalles en el chat de ayuda de la app Ualá, disponible de lunes a domingo de 9 a 18 h, o con Uali, el chatbot 24/7.

¿Por qué elegir Ualá para tus compras en farmacias?

Ualá no solo te ofrece descuentos en farmacias, sino que también es una herramienta práctica para manejar tu plata. Con la app, podés:

Pagar fácil : Usá tu tarjeta Ualá en comercios físicos o digitales, con pagos contactless o a través de Apple Pay y Google Pay.

: Usá tu tarjeta Ualá en comercios físicos o digitales, con pagos contactless o a través de Apple Pay y Google Pay. Controlar tus gastos : La app te permite seguir tus movimientos y reintegros en tiempo real.

: La app te permite seguir tus movimientos y reintegros en tiempo real. Acceder a otras promos: Además del 25% en farmacias, Ualá tiene reintegros en supermercados, gastronomía y transporte, como hasta un 100% en subte y colectivos con pagos NFC.

Otros beneficios de Ualá en 2025

Además de los reintegros en farmacias, Ualá ofrece promociones en distintos rubros para que ahorres todos los días. Algunas destacadas incluyen:

Supermercados : 25% de reintegro en Coto los lunes (tope de $15.000) o en ChangoMás los jueves (tope de $15.000).

: 25% de reintegro en Coto los lunes (tope de $15.000) o en ChangoMás los jueves (tope de $15.000). Gastronomía : 30% de reintegro en restaurantes y bares los sábados y domingos, con un tope de $7.500 por semana.

: 30% de reintegro en restaurantes y bares los sábados y domingos, con un tope de $7.500 por semana. Transporte público : Hasta 100% de reintegro en subte y colectivos habilitados, pagando con NFC (tope de $20.000 mensual).

: Hasta 100% de reintegro en subte y colectivos habilitados, pagando con NFC (tope de $20.000 mensual). Combustible: 25% de reintegro en estaciones YPF los lunes, pagando a través de la app YPF (tope de $8.000 semanal).

Estas promociones cambian según el día y el comercio, así que te recomendamos visitar www.uala.com.ar/promociones para estar al tanto de las ofertas vigentes.

Consejos para maximizar tus ahorros con Ualá

Planificá tus compras : Aprovechá los sábados para comprar en Farmacity y otros comercios adheridos, así maximizás los reintegros.

: Aprovechá los sábados para comprar en Farmacity y otros comercios adheridos, así maximizás los reintegros. Usá pagos contactless : Las promociones con Apple Pay o Google Pay suelen tener topes más altos o porcentajes de reintegro mayores.

: Las promociones con Apple Pay o Google Pay suelen tener topes más altos o porcentajes de reintegro mayores. Revisá los términos : Algunas promos no son acumulables, así que chequeá las condiciones en la app o el sitio oficial.

: Algunas promos no son acumulables, así que chequeá las condiciones en la app o el sitio oficial. Seguí a Ualá en redes: En cuentas como @uala.arg en X, publican actualizaciones sobre nuevas promociones y beneficios.

Preguntas frecuentes sobre el reintegro en farmacias

¿Puedo usar la promo en cualquier farmacia?

No, la promoción del 25% de reintegro es válida solo en Farmacity, Simplicity y Get the Look. Otros comercios pueden tener descuentos con Ualá, pero con condiciones diferentes.

¿El reintegro aplica a compras online?

Sí, podés aprovechar el 25% de reintegro tanto en sucursales físicas como en los sitios web de Farmacity, Simplicity y Get the Look.

¿Qué pasa si no recibo el reintegro?

Si no ves el reintegro en tu cuenta dentro de los 30 días, contactá al soporte de Ualá a través del chat en la app o escribí a [email protected].

¿Necesito ser cliente de Uilo para acceder?

Para usar la tarjeta de crédito Ualá, sí necesitás una caja de ahorros en Uilo. Para la tarjeta prepaga, solo basta con una cuenta activa en la app Ualá.

Con esta promoción, Ualá te da la chance de ahorrar en tus compras esenciales en farmacias mientras disfrutás de la comodidad de pagar con una app segura y práctica. ¡No dejes pasar los sábados para aprovechar el 25% de reintegro en Farmacity!