Impactante accidente en ruta 2: una mujer cayó con su auto debajo de un puente

Un impactante accidente en la Ruta 2 se registró este sábado cuando una mujer perdió el control del automóvil que conducía, despistó y terminó volcando debajo de un puente. La conductora resultó herida y debió ser trasladada a un centro de salud.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 93 de la Autovía 2, en jurisdicción de Chascomús, cuando el vehículo circulaba en sentido hacia Mar del Plata.

El auto cayó debajo de un puente de la Ruta 2

La mujer, de 74 años y oriunda de Mar del Plata, viajaba a bordo de un Peugeot 208 cuando, por circunstancias que todavía se intentan establecer, perdió el control del rodado.

Según las primeras informaciones, el automóvil impactó contra la estructura del puente, salió de la calzada y posteriormente volcó, hasta quedar completamente debajo de la construcción.

La violencia del siniestro provocó importantes daños en el Peugeot y obligó a desplegar un operativo de emergencia en el sector.

La conductora fue trasladada al Hospital de Chascomús

Una ambulancia de AUBASA acudió al lugar y el personal médico brindó las primeras asistencias a la mujer. Luego de evaluarla, se resolvió su traslado al Hospital de Chascomús para recibir atención por las lesiones sufridas.

Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre la gravedad de las heridas ni se difundió un parte médico actualizado sobre su evolución.

En el lugar también intervinieron efectivos del Departamento de Operaciones Viales Zona Vial I La Plata, pertenecientes al Destacamento Vial Samborombón, además de personal sanitario y peritos encargados de realizar las primeras actuaciones.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Las causas del despiste permanecen bajo investigación. Las pericias deberán determinar qué provocó que la conductora perdiera el control del Peugeot 208 antes de impactar contra el puente y terminar fuera de la calzada.

Durante el operativo se realizaron tareas de asistencia, prevención y seguridad vial. Una vez concluidas las primeras actuaciones, la circulación sobre la Ruta 2 quedó nuevamente liberada y el tránsito pudo continuar con normalidad.

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