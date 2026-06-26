Tremendo choque de camiones en ruta 3 en el partido de general belgrano

En horas de la noche de este jueves 25 de junio, alrededor de las 21:30, se registró un siniestro vial por alcance entre dos camiones sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 150, en jurisdicción de Gorchs, partido de General Belgrano.

De acuerdo con la información brindada por el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Gorchs al portal Noticias Las Flores, el hecho ocurrió cuando el camión que circulaba en primer término comenzó a reducir la velocidad con la intención de detenerse sobre la banquina. Por causas que son materia de investigación, el vehículo que lo seguía no logró frenar a tiempo y terminó impactándolo desde atrás.

Como consecuencia de la colisión, la cabina del segundo transporte sufrió importantes daños y quedó parcialmente desprendida. No obstante, el conductor permaneció sujeto por el cinturón de seguridad, lo que resultó determinante para evitar heridas de gravedad.

Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios asistieron al camionero, le brindaron los primeros auxilios y realizaron el control de sus signos vitales. Tras la evaluación, se constató que no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

El incidente generó la intervención de los servicios de emergencia y provocó demoras momentáneas en la circulación sobre la Ruta Nacional Nº 3, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y seguridad en el sector.