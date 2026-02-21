Trasladaron a Capital Federal a la joven herida de gravedad tras el vuelco de un UTV en Villa Gesell

Francisco Díaz
portada accidente gesell

Micaela Chorros Carnevale, la joven herida tras el violento accidente ocurrido en los médanos de Villa Gesell, fue derivada en las últimas horas a una clínica privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El siniestro se produjo el martes, cuando la joven circulaba en un vehículo todoterreno utilitario (UTV) por la zona de médanos. Tras el hecho, había sido asistida inicialmente en el Hospital de Villa Gesell y luego trasladada a la Clínica Pueyrredon de Mar del Plata, donde permanecía internada con pronóstico reservado.

Mirá también:

De acuerdo a lo informado, su familia dispuso un nuevo traslado hacia un sanatorio de Capital Federal. Hasta el momento no trascendieron detalles actualizados sobre su estado de salud, ya que desde el centro de salud marplatense indicaron que, por decisión de los allegados, no están autorizados a brindar partes médicos a la prensa.

Testigos del episodio señalaron que el UTV era conducido por la pareja de la joven y que el vehículo “volcó y dio varios giros sin la participación de otros rodados”. Según esos relatos, Micaela salió despedida durante el vuelco y el rodado terminó cayendo sobre ella, lo que agravó las consecuencias del impacto.

En el parte médico inicial se detalló que la paciente ingresó con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Además, presenta fracturas en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales C4, C6 y C7, lesiones en la lámina y carilla articular de C5, contusión pulmonar y neumotórax izquierdo. También se constató una lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular.

Mirá también:

