Trágico accidente en Ruta 2: Un muerto tras tremendo choque entre auto y moto en Chascomús

Francisco Díaz
Accidente fatal en la Autovía 2: un ciclista perdió la vida tras ser embestido

Un trágico accidente se registró en las últimas horas de la víspera sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 120, en jurisdicción del distrito de Chascomús

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, un automóvil colisionó con una motocicleta que, presuntamente, se habría cruzado sobre la calzada por causas que aún son materia de investigación. Tras el fuerte impacto, se solicitó de urgencia la presencia de una ambulancia y apoyo policial.

Como consecuencia del choque, una persona falleció en el acto en el lugar del hecho, mientras que otra fue trasladada al Hospital San Vicente de Paul de Chascomús para su atención médica. En tanto, los tres ocupantes del automóvil fueron asistidos en el sitio, donde se les controlaron los signos vitales.

Las actuaciones judiciales y pericias correspondientes continúan con el objetivo de establecer con precisión la mecánica del accidente.

