¿te llegó este mail? La urgente advertencia de arca sobre una trampa que vacía cuentas bancarias

Si abriste tu bandeja de entrada y encontraste un mensaje supuestamente oficial que te exige un pago inmediato, detenete antes de hacer clic.

El organismo recaudador detectó una preocupante maniobra que busca engañar a los contribuyentes simulando deudas falsas para robar sus datos personales.

La nueva alerta oficial de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, emitió un comunicado urgente alertando sobre una ola de estafas virtuales.

Los delincuentes envían correos electrónicos falsos que imitan la estética oficial del organismo para generar temor e inducir al error de manera inmediata.

El objetivo principal de esta campaña maliciosa es el robo de datos fiscales, claves bancarias y contraseñas mediante técnicas de suplantación de identidad.

Cómo funciona el engaño del correo falso

El correo apócrifo suele intimar al usuario informando sobre supuestas irregularidades impositivas o deudas pendientes que deben ser saldadas con urgencia.

Para resolver el problema, el mensaje adjunta enlaces maliciosos o archivos de descarga que infectan los dispositivos móviles o computadoras.

Al hacer clic, la víctima es redirigida a una página web clonada que copia a la perfección el diseño del organismo para que ingreses tu clave fiscal.

Las claves para identificar el mensaje fraudulento

El organismo recordó que ARCA nunca solicita pagos, datos personales ni claves a través de correos electrónicos convencionales.

Toda comunicación oficial obligatoria se realiza exclusivamente mediante el Domicilio Fiscal Electrónico, al que se accede con clave fiscal nivel 3 o superior.

Además, los correos legítimos del ente estatal siempre provienen de dominios oficiales terminados en “.gob.ar”, por lo que hay que revisar minuciosamente el remitente.

Qué hacer si recibiste el mail sospechoso

Si detectás un mensaje de estas características en tu casilla, la recomendación principal es no hacer clic en ningún link ni descargar archivos adjuntos.

Se aconseja eliminar el correo de inmediato y reportarlo como “spam” o “correo no deseado” desde la configuración de tu plataforma de mails.

Para verificar tu situación real frente al fisco, ingresá siempre de forma manual a la página web oficial de ARCA utilizando tus credenciales de seguridad habituales.